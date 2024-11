En justicia no debe de haber tintes políticos: candidato a fiscal local

Fernando Moreno Caballero, quien aspira a la titularidad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, es el único candidato activo actualmente dentro del órgano autónomo, por lo que aseguró que hay deficiencias que se deben atender para agilizar los procesos de las víctimas.

El abogado dijo a La Razón que el recurso asignado a altos mandos se debe evitar y canalizar a las víctimas, también sugirió impulsar la digitalización de los trámites internos, ya que constantemente cambia el personal y se retrasan o estancan los procesos judiciales.

“Es mucho trámite burocrático, con la digitalización yo creo que ahorraríamos tiempo en la integración de las carpetas y atención a los ciudadanos, sería un ahorro excepcional en papel, no tenemos una buena matriz de informática que sea un soporte para el monstruo que es la Fiscalía, en nuestros correos institucionales sólo podemos recibir 10 correos y debemos depurar para recibir más”, dijo.

El candidato es licenciado en Derecho, tiene una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, se desempeña en la Fiscalía local como Agente de Ministerio Público Titular “A”, está profesionalizado como oficial secretario del Ministerio Público y pertenece al Servicio Profesional de Carrera, además tiene un certificado en atención a víctimas y cuenta con 11 años ininterrumpidos laborando en la dependencia.

Moreno Caballero confió en que el proceso para elegir a la persona que dirija a la Fiscalía capitalina, acéfala desde enero pasado, será limpio y que no habrá dados cargados en favor de alguno de los aspirantes; asimismo, puso su confianza en los legisladores del Congreso capitalino para que actúen con justicia.

“Es muy difícil creer en los procesos, pero hay que hacerlo, para eso existen las instituciones, hay que depositar la confianza al 100 por ciento, pero que no se les olvide a los diputados locales que la ciudadanía los eligió para algo y deben de elegir a alguien que en verdad venga a actuar con la Fiscalía.

“Si en una empresa quieres subir de puesto no van a contratar a alguien de afuera para que venga y aprenda, sino que la misma empresa debe ir subiendo de puesto conforme se obtenga la experiencia, lo ideal es que alguien que esté activo sea la persona idónea para ocupar la titularidad”, sostuvo.

Al ser cuestionado acerca de investigaciones relevantes iniciadas desde el Gobierno pasado, como la del Cártel Inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez, el aspirante opinó que todas las indagatorias, sin excepción, tienen que hacerse conforme a derecho.

“En la justicia no debe de haber tintes políticos, la ley es muy clara y aquél que comete una acción merece una sanción, así debe ser para todos, no se debe ver por temas relevantes o no, de interés político o no, al final de cuentas hay una afectación social que el organismo debe acatar e investigar sin importar el color del partido, porque la justicia es ciega”, aseguró.

Fernando Moreno expresó que si alguien desempeña un poder se deben enfocar todos los esfuerzos, pues no es ideal brincar de un poder a otro, resaltó que ha estado presente en todas las etapas de la Fiscalía y cuenta con la profesionalización que promovió la exfiscal Ernestina Godoy Ramos, quien no fue ratificada por el Congreso local para continuar en el cargo.

El abogado informó que, de ser electo, la primera acción que haría sería consolidar la autonomía de la Fiscalía local, ya que un organismo autónomo debe tener los mecanismos necesarios; sin embargo, afirmó, actualmente la institución pertenece al Gobierno central.

“Tan sólo nuestros recibos de nómina los expide la Secretaría de Finanzas, no los expide la propia Fiscalía a pesar de que somos un organismo autónomo; las declaraciones patrimoniales no las hacemos a la Fiscalía, las hacemos al Gobierno central. Debe crearse una separación tanto del capital humano como del material financiero del Gobierno central”, dijo.

El candidato mencionó que de llegar a ser fiscal sus acciones serían a corto plazo, ya que conoce cómo funciona la Fiscalía capitalina, así como sus deficiencias, por ello, consideró que urge recuperar la confianza de la ciudadanía.

“Yo no voy a venir a aprender, mis acciones no van a ser a mediano ni a largo plazo, porque conozco la problemática desde su raíz, llevo 11 años conociéndola, no me van a venir a contar porque ya conozco el sistema de justicia”, afirmó.

Fernando Moreno sostuvo que se debe informar mejor a las víctimas de algún delito, ya que en repetidas ocasiones no cuentan con el conocimiento suficiente acerca de cómo se lleva a cabo un proceso, por lo que suelen abandonar las carpetas de investigación.

Resaltó que todos los delitos son importantes y no se deben segmentar, por ello planteó capacitar al personal para que sepa atender cualquier asunto.

“Pueden crear mil y una fiscalías de todo el catálogo penal, pero si la gente no sabe o no va a denunciar, si el personal ministerial no está capacitado en la materia no van a rendir una adecuada atención al público, por eso la profesionalización del personal debe ser constante”, propuso.

Moreno Caballero externó que hace falta personal, ya que es desproporcionada la carga de trabajo, pues algunas Fiscalías tienen más demanda que otras lo que genera un desequilibrio, por lo que es necesario una nueva estrategia.

El servidor público consideró que se puede trabajar con el presupuesto que asigna el Congreso de la Ciudad de México, pero se debe focalizar a las áreas donde hay más ingresos. Para este año los recursos para el organismo fueron ocho mil 239 millones de pesos.

El abogado añadió que pertenece a la comunidad LGBT+, por ello dentro de su plan de trabajo, así como los ejes para conducir a la Fiscalía, buscaría trabajar con organizaciones de la sociedad civil, tal como las trabajadoras sexuales, ya que sería una forma de presionar a la institución para que integre de manera adecuada las carpetas investigación.

“Todos somos un grupo prioritario, pero yo creo que trabajar con las organizaciones de la sociedad civil sería un medio de transparencia en el que la ciudadanía se dé cuenta que estamos trabajando, que el personal se empape de las carpetas de investigación y ver qué hace falta”, comentó el abogado.