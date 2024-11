En alerta la CDMX por heladas por debajo de los 0°C

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta roja por pronóstico de temperaturas bajas y heladas para el amanecer de este lunes 25 de noviembre en cinco demarcaciones y la alerta naranja en 11.

Las alcaldías con alerta roja son Cuajimalpa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco; mientras que la alerta naranja aplica en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

Las temperaturas que se pronostican para las alcaldías con alerta roja son entre -2 y 0 grados Celsius entre las 00:00 y las 08:00 horas del lunes 25 de noviembre de 2024; mientras que en las demarcaciones con alerta naranja se prevén temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius y heladas en el horario antes mencionado.

Adriana, quien comentó a La Razón que desde hace un par de semanas percibió bajas en la temperatura, aseguró que sus hijos de 12 y 15 años ya están vacunados contra el Covid-19, influenza y tétanos; sin embargo, ella optó por no hacerlo.

“A mis hijos los autoricé, porque fue una campaña de vacunación a su escuela, pero yo no quise, porque siempre que uno se vacuna se enferma y si se enferman los niños yo debo estar bien… y también no soy tan devota a las inyecciones”, comentó la mujer.

El pasado 22 de octubre, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, arrancó la jornada de vacunación Por tu Bienestar y el de tu Familia ¡Vacúnate!, en la cual se aplicarán 870 mil dosis de refuerzo para Covid-19, así como dos millones y medio de vacunas para la influenza.

En la capital hay tres mil 345 puntos fijos que se ubican en unidades del IMSS, ISSSTE, así como en unidades móviles de Salud en tu Casa y en Centros de Salud de la Secretaría de Salud.

Las vacunas se aplicarán hasta el 28 de marzo de 2025 y disponibilidad de las dosis de Sputnik y Abdala.

A Tamara la vacunaron en su centro de trabajo, pues aprovechó que sus tiempos no le permiten acudir a un centro de salud. Compartió que no dudó en hacerlo, pues escuchó que ha habido aumentos en los casos de Covid-19.

“Vi en las noticias que hubo más de 10 muertos en Michoacán por Covid-19, yo la verdad mejor no me confío, porque uno nunca sabe, muchos creen que esa enfermedad ya es noble como una gripa, pero para qué me arriesgo.

“Además, con estos cambios de temperatura tan bruscos uno es más propenso a enfermarse, entonces si tenemos acceso a los medicamentos no veo por qué negarlos”, expuso.

Protección Civil recomendó a la población usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana; utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío; evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Asimismo, lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial; en caso de presentar algún malestar acudir al centro de salud más cercano, mantener una adecuada ventilación en casa y vacunarse contra Covid-19 e influenza.