Esperan estudiantes del IPN hito en AL con una sentencia para Diego “N”

Las ocho víctimas de Diego “N”, quien modificó con Inteligencia Artificial (IA) fotografías de sus compañeras de escuela para crear contenido sexual y comercializarlo, confiaron que el jueves se siente un precedente a nivel latinoamericano con una sentencia en contra de su presunto agresor y así se haga justicia.

Durante la marcha del Día Mundial para Eliminar la Violencia en Contra de las Mujeres, las víctimas resaltaron que su caso es el primero en América Latina en su tipo, por lo que consideraron que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como la sociedad, necesitan herramientas para atender con eficiencia los delitos relacionados con IA.

“No sólo somos el primer caso en la Ciudad de México, sino de toda América Latina, cuando yo denuncié no tenía ni idea y mi sorpresa fue que al llegar (a la Fiscalía local) estaban en blanco, porque a la mejor ya tenían experiencias de otro tipo de difusión de imágenes, es decir, imágenes reales, el hecho de que sean con IA cambia bastantes cosas”, mencionó a La Razón una de las afectadas.

Estudiantes y activistas protestan ayer en contra de la violencia de género.

El 26 de octubre de 2023, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a Diego “N”, luego de ser denunciado por al menos ocho jóvenes estudiantes por alterar imágenes suyas con IA para desnudarlas y vender el material en Internet.

De acuerdo con los reportes, el joven tenía una tablet con más de 166 mil imágenes de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, además de otras mujeres, modificadas, así como más de 20 mil videos. Ahora Diego “N” es acusado por el presunto delito contra la intimidad sexual.

La joven víctima recordó que mañana se podría definir la situación legal de Diego “N”, por lo que ella, junto con otras víctimas y activistas, marchó para exhortar a las autoridades a que presten atención a este caso de violencia digital y juzguen con perspectiva de género.

Ante la violencia machista vamos a responder con amor y ante las persecuciones y ante los agravios que han sufrido las compañeras, vamos a responder con amor, aunque sea con Inteligencia Artificial, la violencia digital es real Olimpia Coral, Activista feminista



La estudiante agregó que socialmente hace falta difusión para que la ciudadanía esté enterada acerca de que la IA puede ser peligrosa si se le da mal uso y, sobre todo, tiene consecuencias que podrían culminar en sentencias de prisión.

La víctima de Diego “N” además mencionó que debido a la normalización de este tipo de prácticas, las víctimas no saben que pueden denunciar a su o sus agresores.

“La gente de nuestra edad, de la escuela, no está enterada que puede denunciar, la gente mayor se ha informado porque ven noticias, pero quienes no, realmente no tienen ni idea porque no es un tema tan común. Este año ha estado lleno de aprendizajes para nosotras, así como para la Fiscalía, todavía no hay algo certero.

“No sabemos si todo lo que se ha estado haciendo, en conjunto con la Fiscalía, para las pruebas y todo lo que se necesite realmente vaya a funcionar, apenas se está construyendo este caminito, pero definitivamente hacen falta muchas más herramientas no sólo de la Fiscalía, sino que a nivel sociedad”, expuso.

La joven sugirió que las autoridades y planteles deben echar a andar campañas de difusión en las escuelas y lugares donde se centre el sector juvenil para que más víctimas de delitos como éste u otros relacionados con la Inteligencia Artificial sepan que se puede proceder legalmente.

Tras el caso de Diego “N”, así como de una serie de protestas en escuelas de la ciudad por presuntos actos de abuso y acoso sexual, la entonces fiscal capitalina, Ernestina Godoy Ramos, inauguró el 4 de mayo de 2023 la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales Cometidos en Agravio de Estudiantes de Educación Media Superior y Superior.

De acuerdo con la entonces funcionaria local, el objetivo de la unidad es brindar atención especializada a las estudiantes víctimas de algún acto de violencia de género.

Gráfico

Información obtenida vía transparencia detalla que entre mayo de 2023 y hasta abril del presente año, la unidad abrió 174 carpetas de investigaciones.

La creación de la unidad fue respaldada por la activista Olimpia Coral Melo, por quien el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley Olimpia para combatir la violencia digital y sancionar los delitos que atenten contra la intimidad sexual de las personas.

Las multas para quien comenta este delito es de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización, así como de tres a seis años de prisión por grabar, difundir o comercializar contenido íntimo sin consentimiento de las partes.

Coral Melo marchó ayer junto con las víctimas de Diego “N”. Con megáfono en mano ella y el resto de mujeres gritaban “¡no, no, no Diego ’N’, libre no!”, “¡no que no, sí que sí, ya volvimos a salir!”, “¡ahora que estamos juntas, ahora que, si nos ven, abajo el patriarcado, se va caer!”.

La activista llamó a la sociedad apoyar la causa y a estar atenta al juicio del próximo jueves en contra de Diego “N”.

“Los esperamos el 27 afuera del Reclusorio Oriente a las 9:00 horas, ante la violencia machista vamos a responder con amor y ante las persecuciones y ante los agravios que han sufrido las compañeras, vamos a responder con amor, aunque sea con Inteligencia Artificial, la violencia digital es real”, dijo a este diario.

Las agravantes de la Ley Olimpia constan en aumentar las penas en una mitad si la víctima es familiar hasta el tercer grado, o si existe una relación sentimental, de confianza, educativa o laboral entre el agresor y la víctima.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó vía transparencia a este diario que entre 2021 y hasta marzo del presente año la policía cibernética había atendido dos mil 677 reportes de violencia de género en Internet, así como 15 casos de presuntos delitos contra la intimidad.

Si bien la violencia familiar, que es otro de los delitos que principalmente afecta a mujeres, está presente en toda la Ciudad de México, las alcaldías con más hogares afectados por esta conducta son Tlalpan, Iztapalapa, Tláhuac y Magdalena Contreras, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El estudio indica que de octubre de 2023 a septiembre de este año, en Tlalpan 17.1 por ciento de los hogares registran violencia familiar, le sigue Iztapalapa con 16.2 por ciento, en Tláhuac 14.2 por ciento y en Magdalena Contreras, 13.6 por ciento.

La Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la SSC informó vía transparencia a este diario que de 2020 a 2024 hubo 360 personas sentenciadas en Centros Penitenciarios de la Ciudad de México por el delito de violencia familiar.