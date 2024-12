Denuncian más irregularidades de Sandra Cuevas en Cuauhtémoc

La alcaldesa en Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, confirmó que no hay documentos sobre la Casa del Migrante ni de un camión y un remolque abandonados en Azcapotzalco; además, que la demarcación tiene un daño millonario al erario por presuntas irregularidades en los últimos 10 años.

En conferencia, la funcionaria capitalina afirmó que su administración no cuenta con contratos u otro documento de la administración de su antecesora, Sandra Cuevas Nieves, para la apertura del albergue para migrantes, como informó La Razón el lunes.

“Hemos buscado estos dos meses documentación que avale el trabajo que se hacía o el recurso que se le invirtió y no hemos encontrado absolutamente nada, esto, por supuesto, también se entregará al Órgano Interno de Control”, mencionó ayer.

Este diario detalló el pasado lunes que la directora general de Desarrollo y Bienestar de la alcaldía Cuauhtémoc, Eva Yahel Guerrero, que en la entrega-recepción entre administraciones no se incluyó nada sobre la Casa del Migrante inaugurada el 20 de abril de 2023 por Cuevas Nieves, en la colonia Juárez.

El remolque fue pintado para ocultar sellos, al igual que una camioneta. ı Foto: Jonathan Castro, La Razón

De acuerdo con la entonces funcionaria, la obra tuvo un costo de 2.5 millones de pesos y tendría una capacidad para recibir a 200 personas, quienes podían estar en el lugar por 45 días.

Además, la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Cuauhtémoc informó vía transparencia que no tiene datos sobre la obra.

Rojo de la Vega Piccolo recordó que el alcalde interino, Raúl Ortega Rodríguez, cerró la Casa del Migrante el 9 de septiembre, por lo que al recibir el espacio, éste ya no estaba habilitado.

“Cuando llegamos ya estaba desmantelada, no estaban las personas migrantes en esta casa, no había absolutamente nadie. Me parece que fue en el gobierno del alcalde interino en donde sacaron a las personas migrantes de esta casa”, afirmó la alcaldesa.

Durante la conferencia, la aliancista afirmó que las administraciones de al menos 10 años antes provocaron daños a la demarcación por al menos 350 millones de pesos a causa de diversas posibles irregularidades, como la pérdida de archivos, aviadores, deudas por infracciones de tránsito, obras a sobrecosto, entre otras.

Remolque con logos de la alcaldía Cuauhtémoc en la Calzada Coltongo. ı Foto: Jonathan Castro, La Razón

La mandataria local explicó que, por ejemplo, entre 2021 y 2023, periodo que coincide con la administración de Cuevas Nieves y su sucesor interino Raúl Ortega Rodríguez, el Gobierno adjudicó de manera directa 111 de 183 obras contratadas, por un monto acumulado de más de 424 millones de pesos.

La funcionaria afirmó que en los contratos han sido detectados adjudicaciones a proveedores que no están en el padrón, pagos a sobrecosto o bien para proyectos inconclusos.

Además, la actual administración comprobó que, al momento, había 20 plazas de trabajo sin control de asistencia ni área de adscripción, así como 10 trabajadores de una Jefatura de Unidad que durante más de año y medio no trabajaron. Todo ello sumó un daño por 2.3 millones de pesos.

“Los aviadores son los parásitos de la administración pública cobran y no trabajan, ocupan plazas que las vecinas y vecinos necesitan, porque son operativas y se roban el presupuesto público”, mencionó Rojo de la Vega Piccolo.

La alcaldesa también mencionó que si bien la idea de llevar medicamentos a vecinos medicinas mediante el programa Farmacia hasta tu Casa, éste tiene presuntas irregularidades: primera, el presupuesto pasó de 30 millones de pesos a sólo nueve millones de pesos, y sólo 200 de los cinco mil 800 beneficiarios vivían en Cuauhtémoc.

También se halló un posible desfalco de 10 millones de pesos por contratos paralelos y manejo discrecional de recursos públicos.

Asimismo, la nueva administración encontró una deuda de 2.3 millones de pesos por infracciones al Reglamento de Tránsito por parte de vehículos oficiales. De acuerdo con la autoridad, un auto registra 75 multas.

Otras anomalías son el no ejercer gastos para equipos de protección, el uso ilegal de espacios públicos como la carpa de la exposición Van Gogh, 12 mil piezas de insumos médicos para Covid-19 abandonadas en una bodega.

Rojo de la Vega Piccolo aclaró que su Gobierno presentará las respectivas denuncias a las autoridades correspondientes.

Autos perdidos. Rojo de la Vega Piccolo fue cuestionada acerca de camionetas de la demarcación que en el mandato de Cuevas Nieves fueron dejadas en Coltongo, en Azcapotzalco, y respondió que no tenía información, pero indagaría.

“Tenemos muchos coches que no encontramos, entonces quién sabe en dónde están o quién los tenga, tendremos que ir a buscar a la alcaldía Azcapotzalco a ver si los tiene un particular, porque sí hay cosas que están desaparecidas”, mencionó.

Un vecino, quien reside en Coltongo, compartió a este diario que percibió, desde mediados de este año, unidades estacionadas con leyendas de la alcaldía Cuauhtémoc, específicamente del programa Desayunando con tu Alcaldesa, el cual impulsó Sandra Cuevas en 2021 para sostener encuentros en las 33 colonias para compartir el desayuno mientras atendía sus preocupaciones.

“Ya les quitaron las estampas, ambas unidades eran para el programa, el naranja se modificó cuando quiso ser senadora por Movimiento Ciudadano, pero no lo logró.

“Los que continúan en el negocio de las tarimas son sus familiares, pensábamos que iban a utilizar las unidades como bodegas para las tarimas, pero no”, mencionó.

El hombre explicó que era común en la zona tarimeros guardaran su mercancía en camiones y aunque no fue el caso cuestionó que los vehículos estén en Azcapotzalco y no en Cuauhtémoc.

“Están estacionados y no los mueven, pero sí los modifican. Incluso antes veíamos vehículos de la alcaldía (Cuauhtémoc) ahí en Coltongo cuando Sandra ya no era alcaldesa y eran a altas horas de la noche, de la madrugada y ahí andaban con música y todo”, dijo el vecino.