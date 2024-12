“El juez Francisco Salazar perdonó a un agresor”, afirma Olimpia Coral

La activista e impulsora de la ley que lleva su nombre, Olimpia Coral Melo, afirmó que la resolución absolutoria del juez Francisco Salazar Silva en el caso de Diego “N” es una muestra de impunidad del sistema de justicia en la Ciudad de México al favorecer al agresor.

La defensora de derechos de las mujeres consideró que el pasado 4 de diciembre, en la audiencia del exalumno del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el juzgador del Tribunal Judicial de la Ciudad de México aportó para cansar a las víctimas, pues éstas esperaron por más de 10 horas para la resolución, a pesar de que había pruebas suficientes para condenar al sospechoso por el presunto delito contra la intimidad sexual de dos de seis jóvenes.

“Él ya sabía la resolución que iba a tomar desde un principio, tenía todas las pruebas, peritajes digitales, tenía la flagrancia de delito, los testimonios de las compañeras, había una carpeta bien integrada, tenía todo para declararlo culpable.

“El mismo juez dijo que sí se acreditaba el delito contra la intimidad sexual, pero decidió decir que Diego ‘N’ no era culpable a pesar de que fue encontrado con el iPad”, dijo Coral Melo a La Razón.

Diego “N” es acusado por presuntamente modificar fotografías de sus compañeras con Inteligencia Artificial para crear contenido sexual y comercializarlo. Víctimas encontraron en el iPad del señalado alrededor de 166 mil fotografías y 22 mil videos, entre ellos, pornografía infantil.

El 26 octubre de 2023 la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a Diego “N” en su domicilio, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón.

El pasado 4 de diciembre, el juez absolvió a Diego “N” de las acusaciones de dos víctimas, quienes avanzaron con su proceso, pues seis de ellas continúan en la integración de la carpeta. Hoy será la audiencia inicial de otra de las jóvenes.

Coral Melo consideró que Salazar Silva se convirtió en un cómplice de los agresores y que su fallo condenatorio no sólo es un mensaje negativo para las ocho alumnas del IPN, sino para todas las víctimas de violencia digital.

La activista sostuvo que la resolución revictimizó a las afectadas. Culpó al juez de promover la no denuncia para otros casos al interpretar que, al ser un caso digital, no hay castigo, lo que podría desmotivar a otras víctimas y, por consecuencia, que el delito se ejerza y normalice.

“El juez perdonó a un agresor y le habló a todas las mujeres de México y de América Latina para decirles que la violencia digital no es grave, que cualquier persona puede alterar nuestras imágenes con Inteligencia Artificial y que no va a haber un delito que perseguir, no va haber consecuencias para nuestros agresores.

“Lo que no entiende ese juez es que no sólo hizo un fallo a favor de un agresor, sino que es un fallo en contra de todas las mujeres que están viviendo procesos de justicia sobre la violencia digital, con esto minimiza y deja en desprotección completamente a las víctimas”, indicó.

Coral Melo mencionó, además, que se debe cuestionar al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, por lo que sucede en este Poder, pues, afirmó, es inaceptable que las redes sociales institucionales están repletas del marco de los 16 días de activismo para eliminar la violencia en contra de las mujeres, al mismo tiempo de que el juez actúa de manera contraria.

La impulsora de la Ley Olimpia agregó que Salazar Silva es reconocido por aprobar resoluciones en favor de los agresores, tal es el caso de Fabiola Pozadas, quien sobrevivió a un intento de feminicidio en su propia casa, cuando su expareja Miguel Ángel “N” la privó de la libertad durante 24 días e intentó asfixiarla en dos ocasiones, pero el juzgador no aprobó ninguna reparación del daño y otorgó la pena mínima.

Fabiola Pozadas comentó a este diario que Salazar Silva dijo textualmente que lo que motivó a delinquir a Miguel Ángel “N” fue su desprecio hacia la vida de la víctima y que era evidente que tenía actitudes misóginas, pese a ello, indicó que por la naturaleza del delito no tenía ni que pedir disculpas.

“Francisco tiene antecedentes de haber tenido fallos parecidos a favor de los agresores y no de víctimas, de misoginia completa y otra vez nos vuelven a poner al mismo, al mismo que otras compañeras habían denunciado por incompetente, ese mismo juez que además prefirió irse a dormir a su casa tajantemente mientras ocho compañeras no pudieron pasar una noche entera por miedo”, subrayó Olimpia.

La defensora de derechos humanos comentó que, pese a que hay una ley e insistencia, en el sistema de justicia aún hay jueces que no resuelven con perspectiva de género, lo que consideró que es necesario y urgente para evitar desprestigios del Poder Judicial de la Ciudad de México, así como falta de criterio y humanidad.

El Congreso de la Ciudad de México avaló la Ley Olimpia y entró en vigor el 22 de enero de 2020, después, la Cámara de Diputados la aprobó el 29 de abril de 2021.

La Ley Olimpia combate la violencia digital y sanciona los delitos que atenten contra la intimidad sexual de las personas. Las multas para quien cometa este delito es de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización, así como de tres a seis años de prisión para quienes graben, difundan o comercialicen contenido íntimo sin consentimiento.

Si bien se trata de un delito nuevo al ser con Inteligencia Artificial, Coral Melo dijo que en un caso hipotético de que las autoridades no tuvieran herramientas para indagar en el delito, no tendría por qué ser un motivo para negar la justicia a las víctimas.

La activista agregó que no es justificable el alegato de no tener herramientas para investigar, ya que las víctimas descubrieron a Diego “N” en flagrancia, por lo que había elementos suficientes para una condena.

Coral Melo dijo que es de suma importancia que tanto la Fiscalía local, así como el Poder Judicial se actualicen en materia digital, ya que en las plataformas web se pueden obtener pruebas para éste y otros casos; asímismo, llamó a las compañías digitales a atender las problemáticas.

“También las compañías digitales son responsables de este fallo, deberían estar avergonzadas, porque gracias a sus herramientas, a su opacidad y gracias a la automatización que hacen con sus herramientas para la violación de nuestros cuerpos, es que hoy hay ocho mujeres violadas en su intimidad sexual sin justicia

“Hay decenas de mujeres universitarias en América Latina que han vivido casos, se han topado con muchos Diego ‘N’ y hoy México le acaba de hablar al mundo y decirles que si alteran sus fotografías íntimas sexuales no pasa nada, aun señalando a tu agresor”, opinó.

Respecto al colectivo No más presos inocentes, Coral Melo expresó que todas las personas son libres de expresarse; sin embargo, no tienen derecho a minimizar las declaraciones de las mujeres, de invalidar a las víctimas, ofender, menospreciar e intimidar.