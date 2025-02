Va el PRI local por destipificar aborto

La coordinadora del PRI en el Congreso de la Ciudad México, Tania Larios Pérez, afirmó que, entre los temas prioritarios para debatir en el segundo periodo ordinario de sesiones están la prohibición de espectáculos con animales, la destipificación del aborto y la tipificación de delitos cometidos con Inteligencia Artificial (IA).

En entrevista con La Razón, la legisladora del tricolor recordó que fue ella quien impulsó la despenalización del aborto, pero reclamó que la iniciativa se quedó en la congeladora del Congreso local debido a que “se tiene miedo de ponerlo en la tribuna”.

El Dato: La iniciativa ciudadana para prohibir los espectácu- los con animales cumplió con el mínimo de 0.25 por ciento de firmas ciudadanas, de acuerdo con el IECM

Esto, porque la iniciativa de la diputada morenista Yuriri Ayala para destipificar el aborto avanzó en comisiones, pero Morena bajó el dictamen de la sesión del 7 de noviembre, cuando se analizaría en el Pleno y propuso hacer foros sobre el tema. Actualmente, no hay fechas para los foros ni de una posible discusión de la iniciativa.

La priista recordó que en la propuesta que realizó exhortó a no criminalizar a las mujeres por el derecho a decidir sobre su cuerpo, ya que se trata de una condición de salud.

Sobre el caso de Diego “N”, exestudiante del Instituto Politécnico Nacional, quien presuntamente fabricó contenido sexual con IA, Larios Pérez mencionó que presentó una iniciativa para incorporar el delito de creación de imágenes íntimas con ayuda de Inteligencia Artificial, para crear nuevos códigos de conducta y sancionarlos.

“Falta mucho por hacer en la IA, porque hay gente que la usa para delinquir; falta considerar la extorsión con el uso de IA, como cuando usurpan identidades, falta darnos cuenta de que hay múltiples formas de agredir a la ciudadanía con las nuevas tecnologías.

“Nuestra agenda la dividimos en dos partes: uno, los temas prioritarios para la Ciudad de México, y otro, los ejes prioritarios de la agenda legislativa, porque está el caso de que faltan muchas dependencias que no tienen quién las encabece, y si no hay titulares, no hay responsabilidades”, dijo.

Respecto a la prohibición de la tauromaquia, la priista adelantó que su bancada votará en favor del dictamen; sin embargo, sugirió que se puede llegar a un punto medio para ambos bandos.

“El PRI votará a favor de la prohibición, en su momento encontramos un punto medio para los que alegaban por la pérdida de trabajo, si alguien quiere que haya este tipo de espectáculo, pues que esté el toro y se le toree, pero que no se le lastime con ningún objeto punzante, que no haya una gota de sangre y menos la pérdida de esa vida”, aclaró.

Larios Pérez añadió que otros temas que preocupan a la bancada y se pondrán en la mesa será la aprobación del Programa General de Ordenamiento Territorial, el Plan General de Desarrollo, ambos locales, el nombramiento de la persona titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, así como de las Fiscalías especializadas, entre otros.

10 temas son prioritarios para el PRI en el Congreso de la CDMX

187 investigaciones por aborto abrió la Fiscalía capitalina

en 2024

Le legisladora capitalina del PRI resaltó que hay un frente intolerante a las manifestaciones contrarias a las de Morena, lo que consideró que daña a la democracia, ya que en la población hay un pensamiento plural.

“Morena tiene una mayoría artificial, bajo términos de control, pero la ciudadanía no se definió por Morena, entonces ¿qué pasa con todos los demás? Tenemos que luchar por la participación de quienes no votaron”, abundó.