Identifican a 4 de 5 fallecidos en incendio de anexo irregular

La Fiscalía General de la Ciudad de México informó que de las cinco personas fallecidas en el incendio de la Clínica de Rehabilitación Hombres y Mujeres Preparados, localizada en Tlalpan, cuatro ya fueron identificados.

En conferencia, la coordinadora general de Investigación Territorial del órgano autónomo, Elizabeth Hernández, precisó que hay un hombre fallecido que aún no es identificado; además, precisó que hoy se llevará a cabo la duplicidad de término para los cinco aprehendidos.

“Tuvimos en su momento cinco personas occisas, cuatro lesionados. De los cinco occisos cuatro ya fueron identificados, uno tenemos pendiente”, mencionó.

El Dato: Bertha María Alcalde Luján anunció que trabaja para que haya 10 Unidades de criminalística de Proximidad en toda la capital para atender casos de homicidios.

Al respecto, la fiscala, Bertha María Alcalde Luján, destacó que, luego de la detención de cinco personas, entre ellas un infante, las autoridades les imputaron el delito de homicidio doloso.

De acuerdo con la funcionaria capitalina, las víctimas del incendio en la Clínica de Rehabilitación Hombres y Mujeres Preparados no salieron del lugar debido a que la puerta de la misma estaba cerrada.

“Hasta ahora todo apunta a que se inició con un sillón. Decir que los cargos que se presentaron fueron por homicidio doloso, no culposo, porque hasta ahora, con las entrevistas que tenemos, se refiere que estaba cerrada la puerta y las víctimas no pudieron salir en su momento, que cuando inició el incendio no se abrió la puerta”, mencionó.

El pasado 24 de febrero, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, afirmó a La Razón que, de acuerdo con los primeros indicios, los internos habrían iniciado el incendio para que los responsables del centro de rehabilitación les cumplieran algunas exigencias.

Este diario corroboró que la clínica además era clandestina, pues no tenía registro como centro de rehabilitación ante el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México. Tampoco era una Asociación Civil como presumía, pues Hombres y Mujeres Preparados A.C. no tiene ningún registro en la capital.

La fiscalía capitalina destacó que desde 2019 hasta 2024 los homicidios dolosos han disminuido 42 por ciento. ı Foto: La Razón

HOMICIDIOS LOCALES. Alcalde Luján calificó como “atípico”, el pasado jueves debido a los ocho ataques registrados en la ciudad en los que resultaron muertas 14 personas.

La fiscala aseguró que en seis de los ocho casos de logró la detención de siete personas implicadas y añadió que hay líneas de investigación para dar con los implicados de los dos casos restantes.

“El 27 de febrero fue un día atípico, con un número inusual de víctimas de homicidio, en donde se registraron ocho casos, en donde lamentablemente perdieron la vida 14 personas. Hasta el momento no hay líneas de investigación que vinculen estos casos”, mencionó.

42 por ciento disminuyeron los homicidios dolosos en CDMX desde 2019

160 por ciento incrementaron las órdenes de detención cumplimentadas

Detalló que las investigaciones señalan que cinco de los casos fueron ataques directos con arma de fuego y tres derivaron de riñas entre particulares.

Alcalde Luján mencionó que en lo que va del año, el promedio diario de homicidios en la capital es de dos casos, y destacó que de 2019 a 2024 redujo este delito 42 por ciento, asimismo, aumentó 93 por ciento el número de imputados detenidos por dicho ilícito.

“Hoy en día lo que estamos logrando es histórico: tener un número, no sólo más alto de vinculaciones a proceso, de detenciones de los probables responsables, esto significa el esclarecimiento de los casos, sino también un número histórico de órdenes de detención que requieren detrás una investigación”, dijo.

De acuerdo con los datos de la fiscalía capitalina, en 2019 registró mil 396 carpetas de investigación por homicidio doloso y 360 imputados vinculados a proceso; además, en 2024 reportó 815 indagatorias y 695 imputados.