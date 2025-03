Izazaga 89, con pocos locales y bajas ventas

Vendedores de Plaza Izazaga 89, que estuvo cerrada por más de tres meses, afirmaron que, a casi una semana de haber regresado a vender en el lugar, muy pocos locatarios han abierto y quien sí lo hicieron registran bajas ventas.

En un recorrido, La Razón observó que de la planta baja al piso siete hay algunos niveles con un máximo de cinco negocios abiertos y en otros sólo hay uno. Los locatarios ofrecen maquillaje, accesorios para celular, termos, perfumes, muñecos de acción y ropa, mientras que del piso ocho al 16 se realizan obras de remodelación.

El 28 de noviembre de 2024, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Secretaría de Marina llevaron a cabo un operativo en la Plaza Izazaga 89 por mercancía que entró al país irregularmente, por lo que aseguraron 262 mil 330 artículos y clausuraron el lugar.

A principios de enero, este diario publicó que el Instituto para la Seguridad de las Construcciones informó que el inmueble era utilizado de manera irregular, pues está autorizado para uso de oficinas y soporta 250 kilogramos por metro cuadrado, pero tenía un uso comercial o de bodegas, donde había una carga de 350 kilos, es decir 40 por ciento superior a lo autorizado.

Una de las vendedoras de los pisos más altos en funciones compartió que de 100 por ciento de clientes que había anteriormente, ahora sólo hay 15 por ciento. Mencionó que bajó hasta 50 por ciento el costo de sus productos para obtener alguna ganancia.

15 por ciento de los clientes que tenía un proveedor regresó a comprarle

“Desde que se cerró todo ya no es igual, ya muchos se fueron a otros lados, los kits cosmetiqueras que daba en 120 pesos ya las doy en 40 pesos; el 21 de febrero fue cuando empezaron a dejar meter mercancía, pero son muchos requisitos, también por eso no hay muchos locales abiertos”, compartió en entrevista.

La mujer dijo ser empleada del lugar en el que labora, expresó que uno de los requisitos que le pidieron a los dueños de locales fue brindar seguro médico a sus trabajadores, con lo cual no contaba ella, pero “la necesidad no me da el lujo de rechazar el trabajo aunque no esté asegurada”.

De acuerdo con la locataria, las autoridades solicitaron a los dueños que tengan sus papeles en regla, además, le hicieron saber que debe haber medidas de seguridad, como extintores.

262 mil productos que entraron ilegalmente al país decomisaron las autoridades

Confió en que gradualmente la clientela se percatará que la plaza reabrió y, por consecuencia, aumentarán las ventas, pues recordó que hace cuatro años cuando inauguró el lugar tampoco acudían muchas personas, pero con el tiempo tuvo gran demanda.

Otros locatarios en Izazaga 89, quienes vendían accesorios para celular y bisutería, sostuvieron que sus ventas disminuyeron considerablemente, por lo que esperan que la clientela regrese y el resto de los locales se remodelen rápidamente para poder operar al 100 por ciento.

“Aunque nosotros tenemos local y todo, sí nos afecta que no haya competencia, suena contradictorio, pero cuando estaba todo abierto la gente venía justo por la variedad, pero ahorita que se ve todo solo muchos ni se animan a entrar”, opinó.