En Huixquilucan ponen en orden a 2,100 bikers

El Gobierno de Huixquilucan, en el Estado de México, informó que de enero a la fecha revisó más de dos mil 100 motos como parte de la puesta en marcha, desde enero pasado, del Operativo de Inspección y Reordenamiento de Motocicleta para mejorar la movilidad y salvaguardar a los conductores y a otros usuarios de vías.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó con la estrategia hay un despliegue de elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan en puntos estratégicos de todo el territorio. Así los vehículos son inspeccionados.

“En Huixquilucan, seguimos reforzando la seguridad vial con el Operativo de Inspección y Reordenamiento de Motocicletas, con el fin de que circulen conforme a ley y, sobre todo, salvaguardar la seguridad de quienes las utilizan.

“Nuestro compromiso es proteger a los peatones y conductores, garantizando un tránsito más seguro para todos”, destacó la funcionaria local.

De acuerdo con la presidenta municipal, en las inspecciones a este tipo de vehículos están que cuente con documentación en regla, que los bikers usen equipo de protección, que no viajen más pasajeros de los permitidos y respetar los límites de velocidad.

Contreras Carrasco además, la funcionaria resaltó la implementación de la campaña de concientización para los motociclistas. La medida contempla la prohibición de circular sin casco, el no rebasar entre carriles, no viajar con menores de 12 años, no exceder los límites de velocidad, entre otros puntos.