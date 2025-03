Se disparan 245% las fotocívicas en la CDMX durante el último sexenio

De 2019 a 2024 las infracciones por fotocívicas aumentaron 245.8 por ciento, al pasar de dos millones 89 mil 413 a siete millones 256 mil 842, de acuerdo con la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

En respuesta a una solicitud de información, la autoridad indicó que la infracción más común es por circular a exceso de velocidad, pues pasó de un millón 956 mil 94 conductores sancionados hace seis años a cinco millones 802 mil 887 el año pasado.

El Dato: El lunes, La Razón informó que las multas a motociclistas por no usar casco aumentaron 127 por ciento entre 2023 y 2024 pese al Nuevo Reglamento.

Otras de las violaciones al Reglamento de Tránsito que aumentaron en el sexenio pasado son la invasión de los cruces peatonales, al pasar de 22 mil 228 casos en 2019 a 60 mil 803 en 2024, y la ocupación del área de espera para bicicletas o motocicletas, al pasar de 38 mil 82 a 139 mil 449.

El técnico académico y maestro en urbanismo de la Universidad Nacional Autónoma de México, Salvador Rosas Barrera, dijo a La Razón que el incremento de las multas se debe a que las violaciones al Reglamento de Tránsito difícilmente disminuirán si no se impulsa la educación vial.

El urbanista consideró que el alza en las fotocívicas puede deberse a que actualmente las licencias permanentes son accesibles, aunque no se garantiza que las personas sepan conducir.

493 infracciones por mal uso de placas aplicó la SSC entre febrero y marzo

“Somos víctimas de todo eso que hemos cultivado, todas las personas que queremos acceder a una licencia permanente deberíamos de pasar por exámenes, pero también trabajar en la concientización de las personas”, expuso.

De acuerdo con la información obtenida, mientras en 2019 la subsecretaría de la SSC registró sólo 28 fotocívicas por la invasión de carriles de transporte público, para 2024 la cifra aumentó a un millón 200 mil 452. Lo mismo sucedió con el uso de distractores mientras se conduce, que pasó de dos sanciones a mil 95.

Rosas Barrera descartó que aumentar las multas o endurecer las sanciones a los infractores no sería una solución, ya que es una medida que lleva años aplicándose y las malas prácticas siguen en aumento, también prevé que sigan incrementando, debido a que cada vez hay más población en la ciudad.

El experto agregó que la licencia permanente es un buen incentivo, pero se debe verificar que las personas sigan siendo aptas para manejar al pasar de los años; ejemplificó que lleva más de 20 años con su licencia permanente y nunca lo han sometido a ninguna prueba.

Alfredo y Gilberto invadieron el carril del Metrobús, la multa que pagaron fue de cuatro mil 500. Coincidió que ambos optaron por pagar el monto y que a raíz de la violación a la ley son más precavidos al conducir.

“Siempre soy muy cuidadoso al manejar, la vez que me metí al carril ni me di cuenta porque a veces la vialidad es muy confusa, no se distingue el sentido, si es del Metrobús o no, tampoco hay policías de tránsito y cuando hay están en el celular; fue hasta que tenía que verificar que me di cuenta de la multa”, indicó Alfredo. en entrevista.

El pasado se colocó como el de más infracciones por fotocívicas en el último sexenio con más de 7 millones de éstas, cifra 3.4 veces mayor a la registrada en 2019 ı Foto: La Razón

“La verdad antes sí me metía al carril en algunas partes por la urgencia de llegar al trabajo, nunca me había tocado multa hasta esa vez y pues ni modo, tocó pagar, pero a raíz de eso ya no lo hago porque sí me dolió el codo”, contó Gilberto.

Ayer, la SSC informó que del 12 de febrero al 9 de marzo implementó acciones en las 16 alcaldías para revisar el uso correcto de placas de circulación y como resultado levantó 493 infracciones; además, tomó 209 garantías de pago y 342 automóviles fueron trasladados a depósitos vehiculares.

De acuerdo con el artículo 45, fracción I, inciso B del Reglamento de Tránsito, “las placas de circulación deben encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que obstruya la visibilidad o su registro”.

Por ello, la SSC exhortó a los conductores a hacer el uso correcto de placas y evitar el traslado de sus coches a depósitos vehiculares, así como el pago de una multa equivalente de 10 a 20 veces la Unidad de Medida Actualizada.

Rosas Barrera mencionó que las personas que ocultan sus placas para evitar fotocívicas se ponen en riesgo, así como a otras personas, pues su objetivo es cometer infracciones sin tener consecuencias con las autoridades.

“La autoridad debe tener un mecanismo para inhibir estas prácticas de quienes tratar de evadir el alcoholímetro, meterse en carriles confinados, hay que educarlos, pero al crimen hay que atacarlo; debe haber una medida que inhiba esto, acompañado de educación, los que lo hacen con un fin delictivo no van a acceder a tomar un curso”, opinó.

SISTEMA A REVISIÓN. El vicepresidente de la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Congreso local, Federico Chávez Semerena, comentó que han recibido quejas acerca del mal funcionamiento de las fotocívicas, por lo que presentará un punto de acuerdo para erradicar este problema.

En entrevista con este medio, Chávez Semerena detalló que solicitará que haya transparencia en los lugares donde se instalan las cámaras fijas, pues aseguró que se han aplicado multas por exceso de velocidad a conductores que transitan dentro de los límites.

“Las acciones que se han tomado para atender urgencias de movilidad han sido con pequeñas acciones que no tienen un alcance real, para que resolvamos el problema de movilidad tenemos que atender el marco general que es la homologación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial”, comentó.

Chávez Semerena agregó que las multas son un tema recaudatorio; sin embargo, no hay transparencia respecto a dónde termina ese dinero, pues tampoco se ve reflejado en materia de movilidad.

El legislador de la bancada del PAN comentó que las medidas implementadas para erradicar las infracciones no redujeron los accidentes viales, por lo que consideró que el Reglamento de Tránsito no ha dado los resultados favorables, por lo cual propuso impulsar más campañas de concientización.