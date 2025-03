Clara Brugada entrega conjunto habitacional en la GAM; promete 35 mil acciones de viviendas

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, realizó la entrega de un conjunto habitacional de 12 hogares, ubicado sobre avenida Gran Canal del Desagüe, en la alcaldía Gustavo A. Madero, y prometió que ya trabaja junto con su gabinete para garantizar el derecho a la vivienda.

Desde la colonia Casas Alemán, la mandataria capitalina prometió que en este año se construirán 35 mil acciones de viviendas, de las cuales 20 mil serán mejoramientos o ampliaciones de inmuebles ya construidos.

“Los mejoramientos de vivienda tienen que ver incluso, con construir nueva vivienda en lotes o en casas, donde ya no entra la familia y necesitan reconstruir su vivienda, para que cada piso sea para uno de los hijos con sus nuevas familias”, explicó.

En la #CapitalDeLaTransformación destinamos 9 mil mdp para construir una ciudad más justa e incluyente. Con el @INVICDMX, encabezado por @IntiMunoz, impulsamos este año la construcción de 35 mil viviendas, 20 mil de ellas serán a partir de la ampliación y mejoramiento de espacios… pic.twitter.com/O20vWVADYb — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 26, 2025

Brugada va conta la gentrificación en CDMX

Presumió que, recientemente, el Gobierno de la Ciudad de México realizó la entrega de mil millones de pesos para el mejoramiento de vivienda y se repartió en siete mil créditos para la población.

Brugada pidió a los citadinos ser pacientes, pues la construcción suele tardar en ocasiones; sin embargo, se comprometió a que en los primeros seis meses de este año ya se hayan entregado cuatro mil viviendas nuevas.

“Vamos a recuperar que los habitantes de la Ciudad de México se queden en la Ciudad de México. Vamos a combatir la gentrificación, que significa la expulsión de los originarios de las colonias, cuando vienen a veces otros proyectos que provocan su salida de los lugares”, expuso.

De izquierda a derecha: Janecarlo Lozano, alcalde de la GAM, y la Jefa de Gobierno. Clara Brugada. ı Foto: Gobierno de CDMX.

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, recordó que cuando presidió la comisión de Vivienda en el Congreso de la Ciudad de México, el presupuesto no había superado los cuatro mil 500 millones de pesos, por ello, celebró que hoy existan nuevas oportunidades para los sectores más vulnerables.

Respaldó las metas de Clara Brugada respecto al combate de la gentrificación y se dará el apoyo a los capitalinos para que accedan a hogares dignos.

“Aquí no vamos a dejar avanzar al cártel inmobiliario; aquí no vamos a darle tierra para que lucren con la necesidad de los maderenses, o para que crezca la gentrificación, para que expulsen a los maderenses que aquí nacieron. Aquí no lo vamos a permitir”, advirtió.

Durante su participación, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, resaltó que el Gobierno capitalino se comprometió a concretar 200 mil acciones de vivienda al final del sexenio en curso, lo que consideró como histórico.

cehr