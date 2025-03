Reclaman usuarios de Ecobici asientos rotos, falta de frenos...

Usuarios de Ecobici reclamaron que las unidades presentan fallas constantes, lo mismo que las cicloestaciones, pues dijeron sentirse en riesgo al utilizar el servicio que en 2025 cumple 15 años.

Mariana, quien contrató Ecobici hace dos años, consideró que el mantenimiento ha ido en declive desde ese tiempo, pues hoy en día se le dificulta encontrar una bicicleta en buen estado; además, mencionó que cada vez hay más usuarios y se le complica encontrar disponibilidad.

El Dato: De acuerdo con Ecobici, los horarios con más viajes son entre semana de 07:00 a 09:00 horas, de 14:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas

“Si no sirven los frenos, no sirven las velocidades, o está ponchada la llanta, ya tiene un tiempo que es casi imposible encontrar bici en algunas estaciones, principalmente las que están sobre Paseo de la Reforma y tengo que buscar unas más lejos para encontrar”, dijo.

En noviembre pasado la Secretaría de Movilidad (Semovi) respondió a una solicitud de transparencia que, hasta ese momento, había nueve mil 308 bicicletas, de las cuales, 564 estaban fuera de servicio, así como 689 cicloestaciones instaladas en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

El documento señala que las principales razones por las que las unidades están fuera de servicio, es porque estuvieron involucradas en algún hecho y continuaban en reparación, o bien, pues el consorcio 5M2-BKT estaba en espera de refacciones para darle mantenimiento.

Una bicicleta con una luz roja que indica que está fuera de servicio, este fin de semana. Fotos|Jonathan Castro y Eunice Cruz |La Razón

En un recorrido, La Razón observó que en la zona centro de la capital, entre las 07:30 y 09:00 horas, así como de 17:30 a 20:00 horas, las unidades de Ecobici están saturadas y los usuarios deben buscar alguna estación en la que haya unidades o esperar a que alguien desocupe una.

Asimismo, en algunas estaciones tenían casi todas las bicicletas, pero inservibles, como ocurrió en la ubicada en Reforma y General Prim, donde usuarios se acercaban para tomar una bicicleta, pero todas tenían prendida la luz roja, que indica que está fuera de servicio.

“Para no desgastarme en buscar otra estación cuando no encuentro bici, prefiero esperarme aquí mismo, porque luego me voy a otra y ya llegó una aquí, es un albur todo esto, es mejor ser paciente y aguantar a que se desocupe una bici”, mencionó Carolina a este diario mientras veía sus redes sociales en una biciestación sobre Paseo de la Reforma.

El reclamo de los usuarios a Ecobici, servicio del que está a cago el consorcio integrado por 5M2, S.A. de C.V. y BKT Bicipública, S.A. de C.V., también se ha hecho por medio de las redes sociales.

10 mil pesos es la sanción por no regresar una bicicleta a la cicloestación

22 millones 581 mil 121 viajes acumulados registró Ecobici durante 2024

En X, algunos usuarios han señalado en los últimos días las fallas en el servicio, tal como lo hizo @BiciManager, quien describe que hay bicicletas con llantas ponchadas, asientos desgastados y hasta rotos; también lo hizo @ramonaymariana, quien publicó que hay algunas unidades que no leen las Tarjetas de Movilidad Integrada.

Al respecto, el 25 de marzo pasado, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, reconoció las fallas que hay en las bicicletas y anunció que el sistema se extenderá y dará mejor servicio.

“Ha estado fallando la empresa en torno a atender este programa tan importante, y estamos justamente en eso. Ya ha habido procesos con la empresa, incluso multas a esta empresa que hoy tiene a su cargo Ecobici, así que vamos a atender mucho y mejor”, dijo.

Un día después, Ecobici informó en sus redes sociales que, del 10 al 16 de marzo, contabilizó 425 mil 253 viajes y atendió 970 casos de bicicletas en mal estado, lo que equivale a 10.4 por ciento de la flota total registrada en noviembre.

Alexis contó que contrató Ecobici para agilizar sus trayectos y para favorecer al medioambiente, pero el servicio no fue como esperaba, pues se le complica encontrar una bicicleta en buen estado.

“A veces me toma más tiempo buscar una bici que funcione, que lo que me hago del Metrobús Hidalgo a mi trabajo (en Reforma) caminando. Me ha pasado que agarro una y cuando intento pedalear ya tiene la cadena zafada o no avanza bien.

“Salgo de trabajar entre seis y siete, pero a veces hago tiempo y me tomo un café para que baje la gente tanto en la Ecobici y en el Metrobús, en un inicio pensé que el recorrido en bici me despejaría la mente de todo el trabajo, pero creo a veces me estresa más que no haya disponibilidad y bien servicio”, mencionó.

Un vehículo con el asiento dañado, ayer, en la estación ubicada a un costado del Metro Normal. Fotos|Jonathan Castro y Eunice Cruz |La Razón

Registrarse en Ecobici tiene un costo de 123 pesos por día, 245 pesos por tres días, 409 pesos por siete días, así como el plan anual de 545 pesos; cualquiera de estas opciones cuenta con viajes ilimitados de 45 minutos.

También existen los planes Ecobici HSBC, los cuales contemplan viajes de 90 minutos y tiene un costo de 949 pesos, así como el plan anual Ecobici +, que cuesta 899 pesos y ofrece viajes de 90 minutos en fines de semana y descuentos.

En caso de no regresar la bicicleta en 24 horas o no anclarla bien en la estación, la sanción es de 10 mil pesos en efectivo.

URGEN MEJORAS. El pasado jueves, legisladores locales de Movimiento Ciudadano urgieron al Gobierno a atender esta problemática y dar seguridad a usuarios.

La legisladora, Patricia Urriza Arellano, sostuvo que la administración local debe hacer frente a su responsabilidad en materia de movilidad, por lo que propuso solucionar los problemas actuales, antes de extender el sistema.

“Es muy importante que esta administración se haga responsable de los sistemas de transporte que da a terceros, que no los deje y que entienda que no podemos convertir esta política pública exitosa como Ecobici en el mayor fracaso del Gobierno”, sentenció.