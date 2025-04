Acepta Evobike regular bicimotos, pero pide no sacarlas de ciclovías

La imagen de la marca Evobike y exgerente de la misma, Luz Vanessa Cruz Hernández, afirmó que la empresa está de acuerdo con la regulación de las bicimotos, pero no con prohibir a los usuarios de estos vehículos circular en las ciclovías.

En entrevista con La Razón, la joven comentó que la propuesta de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, trae beneficios, pero justificó que obligar a los usuarios a circular por los carriles de automóviles es un riesgo, ya que no alcanzan la misma velocidad.

El Dato: Vendedores consultados por La Razón coincidieron que las altas velocidades y la falta de emplacamientos son atractivos para los usuarios.

“Sí son equipos motorizados, pero no tienen la misma potencia ni la misma velocidad que un coche o una moto, por ende, queremos circular en lo que es la ciclovía, porque en la vía rápida sería convivir con vehículos que van a más de 50 kilómetros, en ese aspecto no estamos a favor”, aclaró.

El pasado 4 de marzo, Brugada Molina anunció que presentará al Congreso de la Ciudad de México una reforma a la Ley de Movilidad y el Reglamento de Tránsito para el reconocimiento de “motocicleta eléctrica”, como un vehículo con una velocidad mayor a 25 kilómetros por hora, con motor eléctrico, con un manubrio, con una o dos plazas y una o dos ruedas.

Vanessa Cruz e integrantes del equipo de Evobike, el 30 de marzo. Fotos|Jonathan Castro y Eduardo Cabrera|La Razón

De acuerdo con la mandataria, los dueños de motocicletas eléctricas deberán sujetarse a las normas generales para la circulación de vehículos, por lo que no podrán circular por las ciclovías o carriles confinados, también deberán portar placa, tarjeta de circulación y casco.

En su sitio web, Evobike cuenta con unidades que alcanzan más de 25 kilómetros por hora, tal es el caso del modelo VMP S5, cuya velocidad máxima es de 40 kilómetros por hora y su costo es de ocho mil 799 pesos; lo mismo el modelo Sol, que alcanza los 42 kilómetros y tiene un precio de 10 mil 899 pesos.

Cruz Hernández reconoció que las unidades rebasan los 25 kilómetros por hora, por ello recomendó a los usuarios que en caso de transitar por alguna ciclovía reduzcan su velocidad.

50 kilómetros por hora es la velocidad máxima de algunos vehículos de Evobike

“Riesgo siempre hay, vayas en transporte público, bici, caminando, depende mucho de la responsabilidad del usuario. Ha habido muchos accidentes, por eso negamos el hecho de que nos hagan ir por vías rápidas, porque muchos de esos accidentes son por ir en esos espacios”, agregó la representante de la marca de bicimotos.

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, actualmente hay 750 mil 722 registros de motocicletas de combustión interna, y de octubre a diciembre de 2024 reportó 19 mil 207 accidentes de tránsito, por lo que Brugada Molina consideró que el auge de estos vehículos en los últimos años puso en riesgo la seguridad vial y el orden en el tránsito.

La joven, quien hace videos virales para Evobike, dijo que la marca está en favor del emplacamiento de las bicimotos, pues en caso de siniestro, robo, accidente u otro incidente, se puede dar un seguimiento a través de este registro. También expuso que está de acuerdo con la licencia, para que los menores de edad no conduzcan estos vehículos.

“Nos agrada que ya no las van a poder manejar menores de edad, porque es riesgoso y también es descuido de los padres, este tipo de vehículos sí son un medio de transporte, pero es para usuarios más grandes.

“Todos los vehículos (de Evobike) cuentan con un número de serie y cuando tú haces tu compra está registrado y nosotros tenemos un inventario, donde registramos el nombre, teléfono, dirección, pedimos un INE o identificación para tener un respaldo en cuanto a la información de vehículos que estamos vendiendo”, enfatizó.

Cruz Hernández afirmó que la marca, que cuenta con seis sucursales en la ciudad, está dispuesta a compartir su base de datos con el Gobierno local para agilizar el proceso de regularización de las unidades.

Asimismo, Cruz Hernández consideró que con la regularización podría haber bajas en las ventas; sin embargo, resaltó que los vehículos eléctricos son una buena alternativa, pues son más económicos que una motocicleta o un automóvil.

“Incluso el mantenimiento es mucho menor, las refacciones son más económicas, el uso de luz es de seis pesos por carga, si no es que hasta menos, es mucho más accesible, estos vehículos son para facilitarnos nuestro día a día, no son para ir en carretera, para agilizar y no esperar en el transporte y el día sea más sencillo”, mencionó la joven.

UNIDADES VELOCES. El pasado 5 de marzo, este diario recorrió las avenidas José María Izazaga, Eje Central Lázaro Cárdenas, Arcos de Belén, así como las calles Misioneros, San Jerónimo y Ayuntamiento, en la alcaldía Cuauhtémoc, y ubicó al menos 37 negocios que ofrecen distintos modelos de bicimotos.

Los precios de estos vehículos pueden ser de entre tres mil 500 y hasta poco menos de 20 mil pesos de las marcas Evobike, Honey Whale, Bimex, Garow, E-Hermas y Bikfimex. La velocidad máxima promedio que llegan a tener oscila entre los 25 y 55 kilómetros por hora.

Este diario observó que ciclovías como la localizada sobre Paseo de la Reforma o la Plancha del Zócalo circulan conductores de bicimotos a mayores velocidades que ciclistas. En el caso del primer cuadro de la ciudad, incluso esquivan a los transeúntes.

Los usuarios también usan los vehículos para llevar a niñas y niños a las escuelas, otros más circulan en banquetas o bien, en vías exclusivas para peatones, como la calle de Génova.