Acusan tianguistas extorsión de las autoridades de Azcapotzalco

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) informó que, entre 2022 y el 5 de enero del presente año otorgó 709 permisos para la operación de mercados móviles, pero comerciantes de Azcapotzalco reclaman que sus permisos no han sido actualizados y que trabajadores de la demarcación presuntamente los extorsionan y acosan por la falta de papeles.

El Partido Comerciante Popular Trabajador no Asalariado denunció que vendedores ambulantes sufren acoso y extorsión por parte de supuesto personal de la alcaldía Azcapotzalco, que encabeza Nancy Núñez Reséndiz. Viridiana, sobrina de Arturo García, explicó a La Razón que hace unos días reemplazó a su tío en un puesto instalado sobre la avenida Azcapotzalco debido a que éste tuvo complicaciones de salud.

El Dato: El 5 de febrero, la diputada capitalina, Diana Sánchez Barrios, dijo que propondría a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, regularizar a los ambulantes.

La joven mencionó que el jueves 27 de marzo arribó personal, que se identificó como parte de la alcaldía y no dejaron montar el puesto debido a que no estaba presente el titular del permiso y se debía actualizar. Ella solicitó que se respete el lugar donde han trabajado durante 30 años.

“Mi tío está muy delicado de salud, no aguanta ni siquiera subirse a un taxi para venir. Yo le estoy trabajando, porque le estoy dando su medicamento, su comida y de ahí me ayudo con mis tres hijos, así le ayudo a mi tío que me pidió ese favor”, comentó Viridiana.

María Olarte reclamó que desde 2022 no se ha actualizado ningún permiso de los vendedores de avenida Azcapotzalco y las autoridades abusan de ello, ya que constantemente se acercan con malas actitudes a querer intervenir, incluso con violencia.

“El compañero (Arturo García) es de la tercera edad, es discapacitado y aparte su permiso es exento por su condición de salud. A otra compañera que se llama Adela la quitaron por no tener permiso, a Arturo porque quieren que esté el titular”, resaltó.

30 Años, al menos, dijo Viridiana que tiene su tío como comerciante

709 Permisos para mercados móviles entregó la Sedeco desde 2022

En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la administfración local reconoce que los mercados móviles son los tianguis, bazares y complementarios; además, reconoció la importancia de éstos para el abasto popular de productos de la canasta básica.

La mujer expresó que, al cuestionar a las personas que intervienen acerca de quién da la orden, éstas responden que, del director de Espacio Público y Gobierno de Azcapotzalco, César Alberto Olivares Tlacomulco, por lo que llamó a las autoridades a que presten atención en la situación, pues consideró que los ponen en riesgo.

De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, el funcionario local se desempeñó en la administración de la panista, Margarita Saldaña Hernández, como concejal y también estuvo en la oficina de la alcaldía. Ahora, con la morenista tiene una dirección.

La comerciante detalló que gracias a sus puestos solventan sus necesidades y las de sus familias, por lo que un día de trabajo significa el sustento.

“Yo le pido al señor director una ambulancia para que el compañero Arturo esté bajo esos cuidados que requiere como el oxígeno, también le pido que entonces obligue a todos los titulares que estén presentes, pues hay muchos puestos que tienen trabajadores.

“¿Cuáles son las normas a seguir? Nada más jorobar a los que pueden y quieren. Hago esta denuncia, porque hoy volvemos a ser ignorados y en nuestros derechos, violentados; a una persona con discapacidad, de la tercera edad y con permiso quieren truncarle su fuente de trabajo”, apuntó María Olarte..

En respuesta a una solicitud de transparencia, la Sedeco informó que, de 2022 al 5 de enero de 2025 entregó 709 permisos de operación de mercados móviles.

La dependencia detalló que, previo al 19 de octubre de 2022, dichos permisos no correspondían a la Sedeco y en los últimos dos meses con 10 días de ese año no se realizó ningún trámite de ese tipo.

El documento señala que en 2023 se autorizaron 300 permisos y en 2024 fueron 409. Frente a esta situación, los comerciantes reclamaron que deben trabajar en la ilegalidad, debido a que la Sedeco se niega a otorgar permisos, además, personal de alcaldías busca favorecerse a través de la situación.

Adela López Dominga, quien vende pulseras y artesanías, reclamó que el pasado diciembre supuestos inspectores de la alcaldía intentaron quitarle su mercancía sin antes dirigirle una palabra.

“Yo tengo un carrito, venían directo a llevárselo, entre jaloneos, forcejeos e insultos no los dejé y me dijeron que le iban a hablar a los policías, se cayeron mis cosas y pedí ayuda, entonces (otros comerciantes) me ayudaron, yo empecé a llorar. Una vez ya me habían llevado y me quitaron toda la mercancía, luego me regresaron sólo la mitad, ese dinero lo ocupo de un día para otro, ahorro para juntar cinco pesos”, explicó.

El coordinador del Partido Comerciante Popular Trabajador no Asalariado, León Enrique Espinosa Díaz, explicó en entrevista que los inspectores abordan a los comerciantes para, presuntamente, retirarles los permisos que tenían anteriormente, para dejarlos sin respaldo para vender; por otro lado, cuando los afectados se acercan a la alcaldía para buscar solución son ignorados.

“Me sentí lacerado, le dije que no íbamos a pedirle chamba, sólo que nos dejeara trabajar, pero como cuestioné sobre la ley reglamentaria yo creo que eso no le agradó; antes de eso ya me había dado su tarjeta y hasta entonces nos ha ignorado”, mencionó el dirigente de comerciantes en Azcapotzalco.

Espinosa Díaz además sostuvo que arrastran este problema desde la administración la alcaldesa panista Saldaña Hernández, por lo que confiaban en que en el Gobierno morenista de Núñez Reséndiz la situación cambiara; además, reclamaron que a raíz de la nueva administración hay puestos nuevos que nadie les solicita el permiso.

