Van por identificación de cadáveres vía ADN

La fiscala General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, anunció que hoy firmará un acuerdo para obtener ADN de las personas fallecidas no identificadas o no reclamadas al cabo de 30 días, con el objetivo de identificarlas y entregarlas a sus familias.

Durante la presentación de la Estrategia de la Ciudad de México para la Búsqueda y Localización de Personas 2025-2030, la funcionaria informó que el convenio será con el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo), que está a cargo del Poder Judicial local, con el objetivo de atender los casos de desapariciones de larga data.

“La idea es que podamos también tener campañas de obtención de muestras y de ADN, de casos no tanto del presente como del pasado, y que podamos contar, y para esto se está previendo presupuesto específico, con los reactivos necesarios de nuevo, para poder perfilar 100 por ciento de las personas fallecidas, no identificadas o no reclamadas, antes de que se vayan al panteón ministerial”, dijo.

Alcalde Luján comentó que impulsarán campañas para la recolección de ADN de las familias de personas desaparecidas para, posteriormente, hacer el cruce de información con los registrados del Incifo y así identificar a los fallecidos.

356 Personas desaparecidas tienen entre 15 y 19 años

Al respecto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, dijo a La Razón que esta medida permitirá identificar los cuerpos y entregarlos a sus familias de manera certera, pues los datos de cercanos es lo que falta en el Incifo.

“Como Incifo tenemos ya la identificación, inclusive de genética, de todos los cadáveres, lo que nos va a servir es que tengamos el perfil genético de los familiares y nos va a servir para empatarlos, porque es lo único que nos falta.

“Eso va a ser de mayor valía, porque cuando haya una identificación genética inmediatamente es la prueba principal para que se identifique que son familiares”, afirmó.