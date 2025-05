Lanza Clara Brugada estrategia ‘Vida Plena, Corazón Contento’ para garantizar salud emocional en escuelas

Con el objetivo de garantizar una vida con salud mental, emocional y libre de violencia entre las juventudes y adolescencias, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó el lanzamiento de la estrategia escolar Vida Plena, Corazón Contento, cuya meta es brindar atención integral a más de 900 mil personas, sobre todo estudiantes de planteles públicos de nivel secundaria y medio superior en la Ciudad de México.

“Las y los adolescentes de la Ciudad de México no sólo necesitan aulas y libros, sino también comunidades escolares que los escuchen, que los cuiden y acompañen; arrancamos esta estrategia con ese objetivo: construir comunidades escolares que nos permitan avanzar en que los jóvenes puedan sentirse acompañados en cualquier tema de salud mental”, aseguró.

Desde la escuela secundaria general número 69 Martín V. González, en la alcaldía Iztacalco, la mandataria capitalina destacó que se trata de un programa con rostro humano y enfoque comunitario que incluye la atención de casos, y el reto es que todas las escuelas se transformen en los espacios públicos más importantes de la comunidad, porque ahí conviven niñas, niños y adolescentes.

Clara Brugada sostuvo que la ciudad es pionera al poner en marcha Vida Plena, Corazón Contento, estrategia que cuenta con 200 profesionales de la salud mental, que fueron seleccionados entre 5 mil aspirantes y que van a visitar las escuelas cada 15 días para brindar acompañamiento psicosocial, por medio de talleres psicoeducativos, diálogos comunitarios y proyectos estudiantiles; además de ofrecer orientación psicológica, desarrollar espacios de escucha y canalizar los casos que requieran atención más especializada. La intervención incluye prevenir casos de suicidio, depresión y adicciones.

“En la Ciudad de México estamos construyendo una nueva cultura de bienestar emocional, donde el cuidado de la salud mental sea parte de la vida cotidiana. Queremos que en esta ciudad, así como tenemos un centro de salud, que haya un espacio de salud mental para la comunidad (…), con Vida plena, Corazón Contento reafirmamos que en esta ciudad nadie está solo y que todas y todos tenemos derecho a sentirnos bien, a vivir con dignidad y con salud mental”, agregó.

La mandataria capitalina aclaró que la estrategia arrancó desde los primeros días de este año, al implementarse un plan piloto en 604 planteles educativos, donde ya ha dado resultados al brindar atención a más de 6 mil estudiantes, a 5 mil 280 padres de familia y se trabajó con mil 309 docentes.

Resaltó que la meta de esta estrategia es llegar a mil 2 escuelas, de las cuales 730 son secundarias, que representan la totalidad de planteles públicos capitalinos de este nivel, además de 272 centros de bachillerato. Estimó que en agosto se llegará a todos los centros públicos de nivel medio superior de la ciudad.

La Jefa de Gobierno precisó que como parte de la estrategia habrá un trabajo conjunto con madres y padres de familia y tutores, así como con las y los maestros, quienes recibirán capacitación en temas de educación emocional para identificar casos que requieran atención.

Por su parte, la secretaria de Salud, Nadine Gasman Zylbermann, explicó que la salud mental, además de ser un derecho humano, es una responsabilidad colectiva, en donde miembros de la comunidad estudiantil, así como padres de familia y autoridades deben participar en la prevención de actitudes dañinas para las y los jóvenes, como el acoso escolar y el bullying, entre otras.

En este contexto, explicó que la estrategia será implementada bajo la psicoeducación, la cual es una herramienta que combina la educación con la salud mental; de esta forma, niñas, niños y jóvenes serán educados desde la empatía para así reconocer necesidades y problemas.

“Juntar la educación con la salud mental para enseñar a niñas, niños y adolescentes qué son las emociones, cómo reconocerlas, cómo expresarlas de manera saludable y cómo manejarlas en momentos de dificultad. La psicoeducación permite detectar casos que requieren atención especializada, permite reducir la violencia entre pares, previene intentos de suicidio y el inicio de consumos de sustancias psicoactivas”, detalló.

Durante su intervención, la alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz Reyes, reconoció la visión y sensibilidad de la Jefa de Gobierno al colocar como eje central la salud mental de niñas, niños y jóvenes capitalinos.

“Si no tenemos salud mental, nuestras infancias, nuestras adolescencias se van viendo poco a poco mermadas. Cuando eres joven, no sabes qué hacer con tantas emociones, no sabes cómo enfrentarlas y tener estos programas como Vida Plena, Corazón Contento; sin duda, ayudarán a todas y a todos nuestros adolescentes”, expresó.

La directora de la escuela secundaria número 69 Martín V. González, manifestó su respaldo a la estrategia de salud mental del gobierno capitalino y destacó que no hay vida plena sin salud emocional; por ello, refirió que se han realizado programas internos en el plantel para promover el autocuidado. “Expreso mi compromiso porque a partir de hoy trabajamos por el mismo objetivo: alumnas y alumnos con vida plena y corazón contento”, puntualizó.

