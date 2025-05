Calidad del aire en CDMX: ¿Habrá contingencia ambiental HOY miércoles 14 de mayo?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT) actualiza cada hora el estado de calidad del aire en la Ciudad de México y algunos municipios del Estado de México para mantener al tanto a la población de la evolución de los niveles de contaminación.

Para este miércoles 14 de mayo, te contamos en La Razón el estado de la calidad del aire en la capital del país y su zona conurbada, de acuerdo con el más reciente informe del Sistema de Monitoreo Atmosférico.

¿Cómo está la calidad del aire este 14 de mayo en CDMX?

Al registrar contaminación severa por ozono (O3) o partículas menores a 10 y 2.5 micrómetros (PM10 o PM2.5), que ponen en riesgo la salud de la población, las autoridades pueden activar la Contingencia Ambiental, con la que se implementan restricciones como el doble Hoy No Circula.

No obstante, estas medidas no se han aplicado desde el pasado 25 de abril, cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la sexta contingencia del 2025.

De acuerdo con el reporte de las 16:00 horas de este 14 de mayo del SIMAT la calidad del aire es “mala” en al menos 8 estaciones de monitoreo de la Ciudad de México:

Tlalpan (AJM) Benito Juárez (BJU) Coyoacán (CCA) Gustavo A. Madero (GAM) Cuauhtémoc (HGM) Miguel Hidalgo (MGH) Álvaro Obregón (PED) Iztapalapa (UIZ)

Únicamente tres estaciones de monitoreo registran calidad del aire “aceptable”:

Azcapotzalco (CAM) Venustiano Carranza (MER) Tláhuac (TAH)

Sólo en la estación de monitoreo en Iztacalco (IZT) se registra “buena” calidad del aire, mientras que en las estaciones en Cuajimalpa (CUA), Cuajimalpa (SFE), Iztapalapa (SAC) y Coyacán (UAX) no arrojaron datos, o se encuentran en mantenimiento.

¿Cómo está la calidad del aire este 14 de mayo en el Edomex?

Por otra parte, en nueve estaciones de monitoreo del Estado de México se registra calidad del aire “aceptable”:

Atizapán (ATI ) Chalco (CHO) Nezahualcóyotl (FAR) Ecatepec (LLA) Anexo de Tlalnepantla (LPR) Nezahualcóyotl (NEZ) Ecatepec (SAG) Coacalco (VIF) Ecatepec (XAL)

Se registra "mala" calidad del aire en el Valle de México este 14 de mayo de 2025. ı Foto: SIMAT

¿Cómo se clasifica el estado de la calidad del aire?

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México clasifica la calidad del aire en cinco niveles, con distintos riesgos para la salud

Buena, de color verde : calidad del aire óptima, con riesgo mínimo para la salud. La población en general y los grupos sensibles pueden realizar actividades al aire libre sin problemas

Aceptable, de color amarillo : calidad del aire es regular, aunque personas vulnerables y con problemas respiratorios deben limitar las actividades físicas al aire libre

Mala, de color naranja : calidad del aire representa riesgo a la salud de la población general. Limita, moderadamente, las actividades físicas al aire libre

Muy mala, de color rojo : calidad del aire empeora considerablemente y hay riesgo muy alto para toda la población. Se recomienda evitar actividades al aire libre

Extremadamente mala, de color morado: es el nivel más crítico, cuando la calidad del aire es extremadamente mala para toda la población. Se recomienda evitar cualquier actividad al aire libre y permanecer en espacios interior libres de humo

