Réplica de Carlos Enrique Sánchez Aparicio

• Que de manera errónea y sin haber realizado una investigación seria, se afirmó que actualmente soy Juez Décimo Segundo Familiar de la Ciudad de México, cuando desde el 3 de diciembre de 2024 se publicó en el Boletín Judicial –el cual está al alcance de toda persona-, que soy Juez Oral Familiar de la Ciudad de México.

• Que en el artículo periodístico se afirmó que hay una persona de nombre Carlos Enrique Jiménez Vega que ostenta la titularidad del Juzgado décimo Segundo Familiar de la Ciudad de México, sin haber verificado la información con la debida seriedad y ante las fuentes de información pertinentes, siendo que nunca ha habido un titular del citado órgano judicial con ese nombre.

• Que habida cuenta de las imputaciones que se atribuyen a mi persona, no se aportó prueba objetiva, apta y suficiente que demostrasen tales circunstancias y por consiguiente, las manifestaciones vertidas por Diana Luz Vázquez se tratan de meras apreciaciones subjetivas, carentes de sustento y no probadas, siendo que la verdad, es que al día de hoy no me encuentro sancionado penal, ni administrativamente.

Sin más por el momento quedo en espera de su respuesta, reciban un cordial saludo.