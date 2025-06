Entrega el IECM 137 constancias... incluso a acusado por varias madres

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) avaló la elección judicial y entregó las constancias a las 137 personas, quienes fueron electas el pasado 1 de junio, incluso a Juan Miguel Morales Monter, señalado por madres víctimas de violencia vicaria por presuntamente dictar fallos en favor de sus agresores.

Durante la quinta sesión extraordinaria de estos comicios, la consejera Erika Estrada Ruiz reconoció el proceso para validar la elegibilidad de los aspirantes a un cargo de elección popular; no obstante, calificó como “novedoso” el caso del juzgador, pues generó dudas sobre si éste cumplió o no con los requisitos.

“Considero que esta autoridad electoral no puede ser omisa ante las voces de colectivos de madres que denuncian públicamente las presuntas conductas realizadas por alguna de las personas que ahora va a ejercer un cargo en la elección judicial a través de la elección popular como magistrado en materia familiar, máxime si éstos se encuentran cuestionados respecto a su actuar jurisdiccional en temas vinculados con la violencia de género, como puede ser la violencia conocida como vicaria”, expresó la funcionaria.

El Dato: Maha Schekaibán es otra mujer quien ha señalado a Morales Monter por, presuntamente, beneficiar a su expareja con la custodia de sus hijos.

Esto, explicó Estrada Ruiz, debido a información periodística acerca de las denuncias de madres víctimas de violencia vicaria que denunciaron el actuar del aspirante. A ello se sumó un correo que llegó a la Oficialía de Partes ayer a las 10:47 horas en el que se denunció a Morales Monter por presuntamente juzgar sin perspectiva de género, con agravios al interés superior de la niñez y con violación a los derechos de las madres y custodia de sus hijos.

El pasado 30 de abril, La Razón informó que Morales Monter forma parte de un grupo de juzgadores que colectivos de madres víctimas de violencia han denunciado por presuntamente favorecer a sus agresores con la custodia de sus hijos e hijas a pesar de las evidencias de violencia de género.

Uno de los casos por los cuales ha sido señalado el juzgador es por el de Berenice Gervassi, pues, aun con la denuncia por violencia de género, otorgó la custodia de sus hijos al padre de éstos. Tiempo después, uno de los menores murió.

55 mil 775 votos obtuvo Morales Monter el 1 de junio

La impulsora de la Ley Sabina, Diana Luz Vázquez Ruiz, dijo a este diario el 29 de abril, que había diversas denuncias de madres en contra de la ahora persona electa, así como en contra de las otras que integran el grupo al que ellas llaman como el “Cártel de la Toga” y el cual, dicen, tiene prácticas sistemáticas en contra de víctimas de violencia vicaria.

Ayer, Estrada Ruiz, quien nunca mencionó el nombre del juzgador y se limitó a indicar que éste ocuparía la magistratura del Tribunal Superior de Justicia local, en materia familiar, en el distrito judicial electoral número 4, reconoció que no hay una sentencia firme en su contra; no obstante, pidió al secretario Ejecutivo del Consejo, Bernardo Núñez Yedra, reservar la entrega de su constancia para revisar su elegibilidad.

Al respecto, la consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño Durán, aclaró que no era posible no entregar su constancia a Morales Monter, porque no había una sentencia firme en su contra.

2 años restan para la elección intermedia en la capital

“La ley lo que mandata es que no se podrá otorgar o no podrá ser elegible una persona con sentencia firme, que exista una nota periodística, un correo electrónico, no hacen ninguna prueba ni mucho menos una sentencia.

“Lo que nosotros tenemos que hacer, precisamente, es tomar conocimiento y que nos aporten los elementos, pero éstos no son suficientes, pero hay otras instancias a las que podrán recurrir (las víctimas denunciantes), porque una vez que le Consejo aprobó y es un acto jurídico lo podrán impugnar ante otras instancias”, dijo a medios la funcionaria.

Avendaño Durán recalcó que el IECM solicitó información a las autoridades correspondientes para conocer si alguna de las 137 personas electas tenía alguna sentencia firme por diversos supuestos, como la seguridad sexual, violencia familiar y violación a la intimidad sexual. En ningún caso hubo una respuesta positiva.

La consejera Sonia Pérez Pérez coincidió en que las personas denunciantes tendrán un periodo para impugnar la elegibilidad de una persona ante las autoridades jurisdiccionales.

Durante la votación, los consejeros sufragaron en contra de las propuestas de Estrada Ruiz para incluir en el acuerdo el correo sobre las denuncias de colectivos en contra de Morales Monter, reservar la constancia a éste e incluir una lista al Consejo de la Judicatura con la información recibida.

LA RESPUESTA. Luego de recibir su constancia, Morales Monter, quien obtuvo 55 mil 775 votos, rechazó ante medios de información las acusaciones en su contra por presuntamente beneficiar a padres agresores. Afirmó que en todos los casos ha visto por el bienestar de niñas y niños.

“Es totalmente falso (el señalamiento), yo creo que lo que tienen que hacer es pedir el informe a las autoridades respectivas para que vean el expediente concreto. No se dejen llevar por rumores, hay que ver las actuaciones.

“Yo soy juez, tengo 17 años como juez en materia familiar y mi experiencia en todos estos años ha sido siempre el bienestar de los niños y de las niñas y eso fue lo que hice en todos los casos. Yo no fabrico carpetas, eso es falso, yo no hago eso ni tengo facultades para hacerlo, yo resuelvo”, afirmó.

Sobre las impugnaciones que pudieran presentarse en su contra, Morales Monter afirmó que, de darse esto, analizará la situación.

El pasado 1 de junio, los capitalinos votaron por 137 personas para integrar el Poder Judicial local; entre ellos está Juan Miguel Morales Monter. ı Foto: Imagen: La Razón