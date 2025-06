Brugada fortalece el bienestar con la entrega de programas ‘Hombres Bienestar’ e ‘Ingreso Ciudadano Universal’

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, llevó a cabo la entrega de apoyos correspondientes a los programas “Hombres Bienestar” e “Ingreso Ciudadano Universal”, donde reafirmó el compromiso de su administración con la justicia social y el apoyo a las familias capitalinas.

Antes de iniciar su discurso, Clara Brugada Molina recordó que ”el día de hoy se cumple un mes del ataque que sufrieron nuestros compañeros José Muñoz y Ximena Guzmán, desde entonces no hemos dejado de trabajar por la justicia como en ningún otro caso en esta ciudad; a sus familias, a sus seres queridos, y a toda la sociedad, les reiteramos nuestro compromiso: No habrá impunidad. Y vamos a seguir actuando con firmeza y responsabilidad para que este crimen no se quede sin castigo”, externó.

Clara Brugada Molina resaltó que la Ciudad de México es pionera en políticas sociales, “en esta ciudad nació la esperanza, aquí nacieron los programas sociales, aquí nació el primer programa de adultos mayores con Andrés Manuel López Obrador; y con nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum nace nuevamente la esperanza con el programa ‘Mujeres Bienestar’”, afirmó.

Por ello, Clara Brugada Molina dijo, ”en esta Ciudad de México, no quisimos que nadie se quedara atrás, que si había apoyo de 60 64 años de edad para mujeres, nos tocaba a este Gobierno de la Ciudad apoyar a los hombres de 60 64 años de edad”.

Además, ”somos la única entidad federativa que ha implementado el ‘Ingreso Ciudadano Universal’ para personas de 57 a 59 años, plasmado en nuestra Constitución, porque es obligación de los gobiernos apoyar a la población", externó.

Enfatizó que estos programas son universales y no excluyen a quienes ya reciben una pensión. Destacó que el segundo piso de la cuarta transformación en la Ciudad de México significa ampliar los apoyos a edades más tempranas y continuar con iniciativas como “Mi Beca para Empezar” para niñas y niños; el programa “Desde la Cuna” para recién nacidos en sus primeros días de vida, y becas para transporte universitario.

Clara Brugada Molina mencionó el programa “Mercomuna”, que apoya a las familias con vales canjeables por alimentos en mercados y tiendas locales, impulsando la economía popular.

”Una ciudad que ha reivindicado un principio, el principio de que por el bien de todos primero los pobres; y el recurso que se obtiene de los impuestos y los ingresos de la Ciudad de México se devuelven a la ciudadanía en programas, en obras, en acciones para vivir mejor… ese es el segundo piso de la cuarta transformación en la Ciudad de México”, acotó Clara Brugada Molina.

Clara Brugada Molina anunció una inversión de 9 mil millones de pesos para programas sociales este año, beneficiando a casi dos millones de personas, lo que calificó como un acto de justicia social, ”para los que menos tienen, para los que más lo necesitan, porque eso es lo que tienen que hacer los gobiernos democráticos y populares, que los recursos alcancen a los que menos tienen”, dijo.

Finalmente, Clara Brugada Molina delineó planes futuros para la transformación de la ciudad, incluyendo la construcción de cinco nuevas líneas de Cablebús, la renovación de la flota de transporte público con unidades 100% eléctricas, con un prototipo de unidad del Metrobús única en el mundo eléctrico. Hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar en la separación de la basura en casa, adelantando un programa para comprar desechos reciclables y canjearlos por vales.

Enfatizó que ”este año vamos a invertir nueve mil millones de pesos para vivienda popular para la gente que sigue rentando o que vive con otra familia, y vamos a construir en los seis años 200 mil acciones de vivienda accesible, barata, para la población que menos tiene. Y también vamos a seguir transformando el espacio público. Vamos a construir 100 enormes y hermosas utopías a lo largo y ancho de la Ciudad de México”.

“Estamos al frente de un gobierno que seguirá trabajando todos los días para ustedes, avanzando en un proyecto de ciudad sustentable, donde podamos hacer valer los derechos y libertades”, concluyó la Jefa de Gobierno.

Por su parte, Araceli Damián González, Secretaria de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México, destacó la importancia de estos programas que tiene el gobierno capitalino para el apoyo al bienestar de las familias. Enfatizó que la pensión “Hombres Bienestar” es el lado masculino del programa que otorga la Presidenta Claudia Sheinbaum a las mujeres de 60 a 64 años, garantizando que nadie se queda atrás. Por otro lado, el programa “Ingreso Ciudadano Universal” es la semilla de nuestro derecho constitucional al mínimo vital, asegurando que todas las personas, por el simple hecho de existir, tengan derecho a un ingreso que les garantice al menos alimentación y servicios básicos.

Araceli Damián dijo que se entregaron el día de hoy más de 12 mil apoyos de la pensión “Hombres Bienestar” y más de 5 mil apoyos de “Ingreso Ciudadano Universal”, alcanzando un total de 73 mil 600 beneficiarios en el programa “Hombres Bienestar” y 46 mil 140 beneficiarios en “Ingreso Ciudadano Universal”, acercándose a las metas establecidas para este año. Anunció que a partir del próximo mes se iniciarán ferias de servicios en las 16 alcaldías, ofreciendo salud, empleo, educación, cultura y deporte a los beneficiarios.

