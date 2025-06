Info CDMX: transición con deuda histórica e incertidumbre laboral

La primera y última mujer titular del Info CDMX, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, estimó que el instituto opere todavía este año para luego pasar a un nuevo modelo que refuerce la transparencia; no obstante, aclaró que, a la fecha, aún no se sabe si será un cierre o una transición, lo que mantiene en vilo a más de 200 empleados.

En entrevista con La Razón, la comisionada presidenta del órgano autónomo para el periodo 2024-2027 reconoció que éste pudo haber comunicado de manera más sencilla y cercana sobre sus derechos y qué hacer si son vulnerados. Esto, dijo, es una deuda con la ciudadanía.

“En el Info CDMX nos hemos esforzado para hacer las cosas diferentes, pero, como toda institución, no es infalible”, dijo a en el marco de los últimos meses de vida del instituto y el futuro de la transparencia en la Ciudad de México.

El Dato: De acuerdo con el Info CDMX, desde su creación, el 28 de mayo de 2004, y hasta el 31 de mayo de 2025, los sujetos obligados recibieron 1.9 millones de solicitudes.

A finales de 2024 entró en vigor la reforma constitucional, impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, que extinguió el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Datos Personales (Inai), organismo autónomo. En su lugar, el trabajo quedaría en las manos de Transparencia para el Pueblo, un organismo adscrito al Gobierno federal.

Con la iniciativa, la ciudad deberá extinguir al órgano y diseñar un nuevo modelo de transparencia. Desde marzo pasado, el Congreso capitalino trabaja en ello y aunque aún quedan muchas incógnitas e incertidumbres laborales en el Info CDMX, Enríquez Rodríguez dijo estar optimista: “Tengo plena confianza de que vamos a dar un paso hacia adelante”.

¿Qué avances hay sobre cómo será el nuevo modelo de transparencia que sustituirá al Info CDMX? Aún no se ha llegado a un consenso sobre cuál va a ser el modelo a adoptar en la Ciudad de México. Todavía no hay fechas específicas, así que es posible que el instituto opere todo este 2025.

42 mil 331 solicitudes de información recibió el Info entre enero y marzo de 2025

Hemos tenido diálogos muy fructíferos con el Congreso y el Gobierno capitalino. Vemos apertura al diálogo y para retomar nuestras recomendaciones. Vemos que se quiere que (el nuevo modelo) resulte progresista y garantice derechos. Eso, por supuesto, para nosotros es un gran alivio institucional.

¿El Info CDMX se mantendrá este año? Sí, ésa es la intención. El Info CDMX va a continuar resolviendo los recursos relacionados con los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y autónomos. Todo indica que seguiremos operando, al menos, hasta diciembre de este año.

¿Se tiene contemplado ya un presupuesto para esta transición? Nos aprobaron más presupuesto que en 2024. El Info CDMX es el instituto autónomo que menos recursos recibe y hacemos mucho con muy poco.

155 mil 733 peticiones reportó el órgano en 2019, el mayor número desde 2004

Para 2025 el presupuesto aprobado es de 158.3 millones de pesos. Un aumento de 3.8 por ciento con los 152.5 millones aprobados para 2024, pero si se hace un ajuste por inflación, a precios de 2024, representa un recorte de 0.5 por ciento.

Incluso con este escenario estamos haciendo ahorros para enfrentar esta transición, con un apoyo a los trabajadores. Si hubiera un cierre, el Congreso de la Ciudad de México tendría que prever un recurso o bien una transición de personal a la o las dependencias que se creen.

Hablando de trabajadores, ¿qué pasará con ellos y las consejerías? ¿Contempla recortes? Mis colegas Julio César Bonilla y María del Carmen Nava concluyen en diciembre su encargo. Yo todavía tendría más años de permanencia, pero eso ya no dependerá de mí, sino del Congreso local. Yo lo que quiero es aprovechar esta oportunidad para dejar buenas cuentas a la ciudadanía.

Lo importante es el resto del personal. Son más de 220 personas, quienes colaboran en el Info y de quienes aún no se tiene certeza sobre su futuro. Sabemos que están contemplando, que hay mucha experiencia y talento técnico en el instituto, pero todavía no nos han comunicado si hablamos de un cierre o una transición.

Si a usted le ofrecieran dirigir o formar parte de esta nueva institución de transparencia, ¿estaría interesada? La verdad es que no he tenido ese escenario en mente, yo siempre estaré dispuesta a aportar cuando se trate de derechos humanos y si mi experiencia funciona, podría pensarse.

En realidad, estoy concentrada en hacer mi trabajo, dar los mejores resultados posibles de cara a un cierre. Entonces, no me lo he preguntado y tampoco he platicado del tema.

¿Qué considera indispensable que esta nueva institución retome del Info CDMX? Empezaría por su personal especializado en la materia. Segundo, una perspectiva de innovación y del aprovechamiento de la tecnología. Por último, hemos salido al territorio para acercarnos a la sociedad, sesionamos en las calles, universidades, las plazas de las alcaldías, en el transporte público, etcétera.

En retrospectiva, ¿el Info CDMX pudo haber hecho algo distinto? En el Info CDMX nos hemos esforzado para hacer las cosas diferentes, pero, como toda institución, no es infalible.

Algo que pudimos haber hecho como instituto es lograr comunicar a las personas, de una manera más sencilla y cercana, sus derechos y qué hacer si son vulnerados. Es una deuda histórica de los órganos de transparencia para que estos derechos sean democratizados.

Los salarios de los comisionados son menores a los de la Jefa de Gobierno, desde el Gobierno de Claudia Sheinbaum. Hemos logrado hacer más con menos presupuesto y hemos salido perfecto de las auditorías, sin observaciones pendientes.

Usted es la primera mujer en presidir este órgano autónomo. En estos últimos meses de vida del Info CDMX, ¿tienen planes para las mujeres en materia de transparencia? Si tenemos que hablar de un sello particular que se queda en ésta, la última gestión, que fue desde noviembre que fue mi designación a la fecha, sería el tema de género e inclusión.

Al interior, va más allá de que haya una primera presidenta mujer. Ochenta por ciento de las personas directivas en el instituto es mujer, fuimos las mejores calificadas por la Secretaría de las Mujeres entre 200 dependencias de la Ciudad de México en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

Al exterior tenemos un enfoque constante con las mujeres, resolvemos nuestros recursos con enfoque de género. Mis colaboradores y yo hemos dado charlas en los Centros de Readaptación Social, como en Santa Martha Acatitla, hablando de acceso de información y de protección de datos personales para las reclusas.

Desde su perspectiva, ¿considera que la transparencia en la ciudad se mantendrá, se reforzará o será más opaca? Tengo plena confianza de que vamos a dar un paso hacia adelante, así tiene que ser. No nos podemos dar el lujo de retrocesos con una sociedad tan exigente con la rendición de cuentas como la capitalina. Los capitalinos son muy conscientes del derecho de acceso a la información y lo ejercen más que en el resto de la República.