Impugna mamá agredida el cargo de un magistrado

Una mujer víctima de violencia vicaria impugnó ante el Tribunal Electoral de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) la designación del juez Juan Miguel Morales Monter, como magistrado local de lo familiar por el distrito 4, por presuntamente no cumplir con los requisitos de elegibilidad.

Este fin de semana, la víctima presentó el recurso ante la autoridad judicial, misma que deberá analizar el caso, luego de que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) entregó al juzgador su constancia como ganador de la contienda electoral del pasado 1 de junio.

“Vengo a presentar juicio electoral en contra del acuerdo IECM/ACU-CG-073/2025 Acuerdo del Consejo del IECM, por el que se realiza la asignación de cargos, expedición de mayoría y declaración de validez de las elecciones (...) por la ilegal e indebida entrega de la constancia de mayoría al C. Morales Monter Juan Miguel, como magistrado en materia familiar, ya que no cumple con los requisitos de elegibilidad e idoneidad”, justificó la víctima.

137 Personas recibieron sus constancias por parte del IECM

El 19 de junio, La Razón informó que Morales Monter forma parte de un grupo de juzgadores que es señalado por mujeres víctimas de violencia vicaria por presuntamente beneficiar a padres agresores.

Un día antes, durante la quinta sesión extraordinaria del IECM sobre la elección judicial, la consejera, Erika Estrada Ruiz, solicitó aplazar la entrega de la constancia al juzgador luego de un correo que llegó ese día para denunciar supuestas malas actuaciones de él, así como a las diversas acusaciones en contra de éste.

El resto de consejeros rechazó la propuesta. La titular del órgano electoral, Patricia Avendaño Durán, afirmó que no había motivo para no entregar la constancias, pues Morales Monter no tiene una sentencia firme. El juzgador calificó como falsas las acusaciones y dijo que siempre ha visto en favor de los infantes.

La impulsora de la Ley Sabina, Diana Luz Vázquez Ruiz, cuestionó a las autoridades electorales, pues afirmó que si no hay sentencia firme en contra de juzgadores señalados por supuestamente beneficiar a agresores, es porque tramitan amparos.