Analizan los trabajadores de la Defensoría Pública un paro total

Trabajadores de la Defensoría Pública de la Ciudad de México, quienes protestan desde hace una semana, no descartaron la posibilidad de llevar a cabo un paro de labores y en caso de que los manifestantes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) lo acepten, unir ambos movimientos.

La tarde de ayer, integrantes de la defensoría sostuvieron un encuentro con trabajadores del Poder Judicial capitalino, quienes mantienen un paro de tres semanas. Los defensores exigen mejores condiciones de trabajo, un alto al presunto acoso laboral y la destitución del director general de Servicios Legales de la Consejería Jurídica, José Juan Torres Tlahuizo.

“Junta tras junta sólo hemos recibido evasivas sin ninguna solución concreta (...) Vemos el mismo panorama que se vislumbra en el Poder Judicial. Quizá lleguemos a un punto como en el Tribunal para llegar a alguna solución”, declaró la defensora de oficio, Leticia Villegas, a La Razón.

El Dato: El 11 de junio un grupo de personas encapuchadas agredió a los trabajadores del Poder Judicial de la capital que mantienen un paro de actividades.

El defensor Bernardo Campos, otro de los representantes del movimiento, explicó en entrevista que, anteriormente, las y los defensores públicos únicamente pararon sus labores en movilizaciones o por el cierre de avenidas; sin embargo, no descartan la posibilidad de implementar un paro de actividades, como en el Tribunal, el cual ya suma 20 días cerrado.

“Los paros fueron únicamente en esos días y no fue total como nos gustaría, porque no pretendemos afectar de esa forma al ciudadano”, explicó Bernardo Campos, defensor.

“Sólo en una sede, Sullivan, hay 13 mil carpetas activas en temas de ejecución de penas. Cada defensor en las sedes de reclusorios atiende cada día 10 audiencias. Es un número importante de personas que se verían afectadas”, mencionó.

20 mil pesos, en promedio, gana un defensor público en la capital del país

25 casos de presunto hostigamiento laboral han documentado los manifestantes

Los litigantes de la Defensoría Pública capitalina representan a las personas imputadas por la comisión de un delito, o bien, en el ámbito civil o familiar, quienes carecen de recursos para pagar un abogado particular.

Por su parte, el movimiento de trabajadores del TSJCDMX decidirá hoy, en asamblea, si trabajarán en conjunto con las y los defensores públicos.

Desde finales de mayo de 2025, al menos 350 trabajadores de la Defensoría Pública exigen un aumento salarial, de 30 por ciento que se subsane la falta de insumos de trabajo y un alto al acoso laboral que, presuntamente, han sufrido por parte del director general de Servicios Legales de la Consejería Jurídica, José Juan Torres Tlahuizo.

Los profesionales señalaron que, supuestamente, la violencia laboral por parte del funcionario se ha dado mediante la extorsión para la firma de renuncias, cambios de adscripción y acoso laboral.

“Tenemos documentados 25 casos de hostigamiento laboral. En mi caso, a pesar de no tener un nombramiento oficial, mi jefa de unidad me ha acosado laboralmente con listas de asistencia en mi centro laboral, a sabiendas de que no nos permiten el ingreso a los Tribunales.

“Tenemos casos donde el director general Torres Tlahuizo ha quitado el celular y encerrado a compañeras para presionarlas a la renuncia. Eso es un acto de violencia y privación de la libertad”, explicó Leticia Villegas.

De acuerdo con el tabulador de salarios de la Consejería Jurídica, un defensor público gana entre 20 y 25 mil pesos mensuales netos; no obstante, explicaron los representantes del movimiento, los aumentos que han tenido sólo han sido conforme a la inflación.

De acuerdo con la litigante, hay un retraso salarial de más de 20 años. Esta problemática, detalló, se suma a la falta de condiciones adecuadas para laborar, pues, dijo, “con nuestro bajo salario tenemos que comprar tóner, hojas, fólderes”.

“El director anda pidiendo renuncias; pero si no paga el tóner, ¿cómo va a imprimir las renuncias?”, apuntó Mario Rodríguez, quien coincidió en que las condiciones de trabajo históricamente han sido precarias, pero se han agravado en esta administración.

Otro punto denunciado por los defensores es la presunta asignación de comisiones fuera de su jornada y que no tienen que ver con su labor, entre ellas está la asistencia a espectáculos públicos para hacer valla humana, por ejemplo, el concierto de Lupita D’Alessio en el Zócalo capitalino, para festejar a las madres el 10 de mayo.

“Yo no sé qué tiene que hacer un defensor público en el concierto de Lupita D’Alessio a pasar asistencia. Y a lo mejor es un caso de lo más frívolo, pero también nos han mandado a estar presentes en operativos de desalojo de inmigrantes. Eso es delicado, porque ni siquiera es materia del fuero común, sino del fuero federal y la seguridad pública no le corresponde a un defensor público”, dijo.

Este lunes, las y los defensores públicos se reunieron con el secretario de Gobierno local, César Cravioto Romero, para buscar una solución a sus principales exigencias: el aumento salarial y la destitución de Torres Tlahuizo.

Al salir del encuentro, los representantes de los defensores públicos indicaron que no hubo un avance, aunque tampoco una negativa por parte de las autoridades locales.

“Fue una plática respetuosa, sin resultados positivos, pero tampoco negativos. Lo cierto es que nos están escuchando, pero la parte medular de nuestras exigencias no se ha resuelto”, comentó Mario Alberto Rodríguez, otro de los defensores públicos.