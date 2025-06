Piden comisionado de Búsqueda en la CDMX “de campo y no de escritorio”

Entre los 17 aspirantes a dirigir la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, sólo uno es respaldado por colectivos de madres buscadoras de la capital, por la confianza y experiencia al trabajar con ellas; no obstante, afirmaron, si no es electo para el cargo, quien ocupe éste debe tomarlas en cuenta, trabajar en campo y no ser “funcionario de escritorio”.

Las fundadoras de los colectivos Una Luz en el Camino y Mariposas buscando Corazones y Justicia, Jaqueline Palmeros y Laura Curiel, respectivamente, coincidieron en la confianza que tienen en Luis Gómez Negrete y Rosalba Vences Peña. Indicaron que ellos tienen el perfil adecuado para cubrir la vacante.

“Consideramos que Luis Gómez tiene el liderazgo del propio gabinete, por lo que hemos visto en reuniones. Con base en su liderazgo y experiencia se nos hace buen perfil. También como colectivo apoyamos a Rosalba”, aseguró a La Razón, Laura Curiel.

El Dato: La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó en abril la Estrategia de la Ciudad de México para la Búsqueda y Localización de Personas 2025.

“Nosotros creemos que nuestra mejor opción puede ser Luis Gómez Negrete, ya que él ha caminado con familias buscadoras desde hace más de 10 años (...) Ha construido un puente de confianza entre colectivos y la Fiscalía (local)”, agregó Jaqueline Palmeros.

Gómez Negrete es coordinador de la Unidad de Implementación en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y miembro del Gabinete de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la capital, instalado a inicios de 2025.

En tanto, Vences Peña es directora de Análisis de Contexto en la Comisión de Búsqueda de Personas de la capital, encargada de los casos de niños, niñas y adolescentes desaparecidos en la ciudad.

4 mil 705 personas están reportadas como desaparecidas en la ciudad

10 años tiene Luis Gómez de acercamiento con familias, dijo Laura Curiel

Tras la renuncia del comisionado Enrique Camargo Suárez, quien ocupaba el puesto desde abril de 2022, comenzó un proceso de designación del nuevo titular de la comisión.

En el proceso participan 18 candidatas y candidatos, quienes durante esta semana fueron entrevistados por un grupo dictaminador encabezado por el secretario de Gobierno local, César Cravioto Romero.

Tras las entrevistas el comité designará una terna que se presentará a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, el día 27 de junio, para que ella decida quién encabezará la comisión.

El Tip: madres buscadoras han exigido no sólo más apoyo a las autoridades capitalinas, sino llevar a cabo búsquedas en zonas de Tlalpan, que consideran puntos rojos.

Durante su entrevista, Gómez Negrete ofreció crear equipos interinstitucionales con personal de la comisión de búsqueda capitalina, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana; asimismo, planteó crear planes especializados para los casos de larga data.

“Mi interés político, en realidad no es político, es un interés por poder dedicarme 100 por ciento a la búsqueda de personas”, afirmó el aspirante.

“Yo conozco a Luis desde que trabajaba en Cruz Roja. Su trayectoria es buena, ha trabajado muy de la mano con las familias, no sólo de la Ciudad de México, lo conocen a nivel nacional”, dijo Laura Curiel sobre el aspirante; además destacó que de 2016 a 2019 él fungió como asesor del Programa de Personas desaparecidas de la Cruz Roja.

Por su parte, Vences Peña propuso dar continuidad al trabajo de la anterior administración y crear una unidad especializada en atención a familiares buscadores, otra de especialistas forenses.

“Considero que tengo la capacidad y experiencia para dirigir la comisión y que lo haré con toda la empatía. Vengo a reforzar”, comentó en su entrevista ante el grupo dictaminador.

“Rosalba ya trae la experiencia en la comisión. La formó y la pulió con Enrique Camargo”, detalló la fundadora de Mariposas buscando Corazones y Justicia.

Sobre el resto de las personas aspirantes al cargo, tanto Laura Curiel como Jaqueline Palmeros coincidieron en que no reúnen toda la experiencia ni acercamientos ideales.

La fundadora de Una Luz en el Camino comentó que, además de Gómez Negrete y Vences Peña, sólo Juanita Ester Pérez se acercó a ellas durante este proceso.

En cualquier caso, mencionó la activista, quien encabece la Comisión Nacional de Búsqueda de la Ciudad de México tiene que contar con los conocimientos necesarios sobre la problemática y no ser un “funcionario de escritorio”.

“Estamos buscando un titular con un enfoque humanitario, diferente, en el que las familias podamos participar, se nos tome en cuenta, y sobre todo, que salga con nosotros al campo, que desde el trabajo en campo vea las necesidades de las familias de larga data, no solamente es importante poner la atención en los casos nuevos, también hay que dejar que los casos de larga data queden rezagados”, dijo.

Ambas madres buscadoras comparten una preocupación de que con el cambio se renueve la plantilla laboral de buscadores en la comisión, la cual, destacaron, no debe perder su autonomía, pero sí tiene que coadyuvar con otras instituciones. Asimismo, Jaqueline Palmeros confió en que la persona electa no lo sea por imposición.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, los reportes de personas desaparecidas en la ciudad aumentaron 145.5 por ciento, al pasar de 522 en 2019 a mil 281 para 2024. De enero hasta el 25 de junio de este año suman mil 36 hechos.