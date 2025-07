Filtran VIDEOS de amenaza y despido del instructor abatido en San Juan de Aragón

Se han dado a conocer videos inéditos de José Luis ‘N’ quien ingreso a un gimnasio comunitario en la colonia San Juan de Aragón, Gustavo A. Madero y fuera abatido por autoridades luego de mantener un rehén.

El pasado lunes, José Luis de 41 años ingresó al establecimiento ubicado en la avenida 606 para reclamar un despido injustificado que habría ocurrido hace casi tres años, sin embargo, la situación escaló hasta que sacó una pistola.

Luego de tres horas en el interior, José Luis ‘N’ fue abatido por las autoridades de la Ciudad de México, luego de herir superficialmente al negociador que se encontraba al interior del inmueble con él.

Filtran VIDEOS de despido

A través de redes sociales, se han difundido diversos videos del año 2023, subidos por José Luis a modo de una denuncia pública sobre cómo era despedido injustificadamente.

En uno de estos videos, se observa a dos personas informarle que ya no requerirán de sus servicios en el gimnasio, de acuerdo con ellos, debido a que la clase que impartía de danza aérea no concordaba con lo que se planteaba en la institución.

José Luis ‘N’ en reiteradas ocasiones pide hablar con los jefes del patronato que dirige el centro comunitario, aunque esto le es negado.

“A mí me vas a dejar sin nada, es más voy a tener que dejar mi departamento si tú me quitas esto, hay quien me puede ayudar, pero no pido ayuda de ellos, ¿vale? Porque esto me ha costado... créeme", explicó José Luis ‘N’.

Casi para finalizar el video, el hombre de 41 años les explica que se defendería legalmente pues era injusto lo que estaba pasando, no sin antes recalcar en reiteradas ocasiones que era un exmilitar.

Ante esto, una persona le cuestiona si acaso estaba amenazándolos, y que en realidad su problema no trascendía porque si bien contaba con un convenio firmado, se expresaba en este que se podía despedir en cualquier momento.

En otro video, José Luis ‘N’ pide al instructor de crossfit una copia de la llave del inmueble, pero este se la niega asegurándole que nada más habría una llave. Ante esta situación José Luis responde “voy a volar ese candado”.

El otro instructor afirma que es el encargado del sitio y que solo ‘aguantaba’ a José Luis por instrucciones del padre encargado, y le informa que tiene 15 días para irse del sitio y recoger todas sus cosas.

Posteriormente, le dice que es muy complicado trabajar con él, ante lo que José Luis se defiende asegurando que no era cierto, y que había que preguntar a las de otras personas.

LMCT