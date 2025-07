Empeora en el oriente de CDMX la percepción de la inseguridad

Las alcaldías Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, que integran el oriente de la Ciudad de México, tuvieron un alza en la percepción de inseguridad entre sus habitantes desde diciembre, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los datos sobre el segundo trimestre del presente año muestran que, en toda esta zona de la capital, la ciudadanía está más insegura desde que en octubre pasado iniciaron las nuevas administraciones bajo el respaldo de Morena y aliados.

En octubre de 2025, los y las alcaldesas de la capital tomaron posesión, entre ellos, Aleida Alavez Ruiz, por Iztapalapa, la alcaldía con más habitantes, con más de 1.4 millones. De acuerdo con la Ensu de diciembre, 68.7 por ciento de la población dijo sentirse insegura, cifra que aumentó a 73.8 para marzo de 2025 y luego disminuyó ligeramente en junio, a 70.2.

El Dato: El Gobierno de la Ciudad de México lleva a cabo mesas de seguridad con las personas titulares de las alcaldías para atender la inseguridad en cada territorio.

Fernando, quien vive en la demarcación contó a La Razón que, desde su punto de vista, no ha habido una mejoría en seguridad e incluso, aseguró, se ha enterado sobre diversos delitos en la zona donde habita.

“La inseguridad sigue siendo la misma en Iztapalapa no se siente una mejoría. No he sido víctima de algún delito (en los últimos meses); sin embargo, he sabido de víctimas en el lugar donde vivo, siendo el robo el principal delito y la violencia familiar. También los robos de autopartes y a transeúnte”, dijo.

De los nueve espacios analizados por el Inegi en los que la población se siente más o menos segura, en Iztapalapa hubo una mejoría sólo en cuatro: en el transporte público, en cajeros automáticos, en vía pública, en bancos y carreteras.

9 de las 16 alcaldías registraron un alza en la percepción de inseguridad

18.1 por ciento aumentó la percepción de inseguridad en la alcaldía Tláhuac

De esta manera, en lo que respecta a calles, mercados, parques, automóvil y centros comerciales, la población consideró sentirse más insegura ahí.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a junio del presente año los delitos por los que la Fiscalía capitalina abrió más indagatorias en dicha demarcación son robo, amenazas, narcomenudeo y violencia familiar.

“Vivo entre Eje 3 y Eje 6, y de este lado no me siento insegura, aunque, un par de veces, en meses anteriores, se intentaron meter a mi edificio.

“Hace un par de semanas crucé del otro lado del Eje 6 y ahí me sentí muy insegura y llegué a la conclusión de que era porque había muchos autos en ambos lados de la calle, estacionados o como abandonados y pasaba mucha gente en bicicleta. Eso me generó un poco de inseguridad”, dijo Diana, otra habitante de Iztapalapa.

El Tip. De acuerdo con el C5, en la Ciudad de México hay 11 mil 409 postes con botones para solicitar ayuda a las autoridades locales ante cualquier emergencia.

En el caso de Milpa Alta, que ahora administra Octavio Rivero Villaseñor, la percepción de inseguridad de sus habitantes pasó de 47.2 a 49.5 por ciento entre diciembre de 2024 y junio del presente año; no obstante, esta última es 0.5 menor que la registrada en marzo pasado.

En octubre pasado, el funcionario presentó su Plan de Lucha para la Alcaldía Milpa Alta, en el cual destacó que impulsaría acciones encaminadas a salvaguardar la integridad de sus gobernados y visitantes, por ejemplo, con más iluminación, la colocación de cámaras de vigilancia, alarmas vecinales y “un modelo de seguridad innovador”.

Los datos de la Ensu muestran que, en este caso, en los nueve espacios estudiados en los que las personas podían sentir o no seguridad, la percepción de riesgo aumentó en todas, principalmente en lo referente al cajero automático en vía pública, en carretera y en las calles.

Respecto a Xochimilco, la demarcación no ha tenido una mejoría en la percepción de inseguridad luego de que la exdiputada capitalina, Circe Camacho Bastida, ganara los comicios de 2024, pues el porcentaje de la población que siente temor se incrementó al pasar de 72.6 por ciento a 77.3.

Miguel habita en esta demarcación gobernada por el oficialismo y consideró que la inseguridad ha ido al alza en los últimos meses, ya que, mencionó, en varias calles los vecinos abrieron grupos de Whatsapp para prevenir o atender cualquier delito, han colocado cámaras de seguridad y alarmas en sus viviendas, y pusieron mantas para advertir a los ladrones que si son sorprendidos en un atraco serán linchados.

“En el embarcadero de Nativitas existen calles en las que se han registrado robos de autopartes, cristalazos, robos en casas. La alcaldía ha enviado a elementos de seguridad a ofrecer charlas y atender demandas, pero sólo queda en eso.

“El colmo es que te digan que a ciertas zonas no ingresan, porque los vecinos no se los permiten o que tal sector le pertenece a la policía ribereña”, dijo.

Además, Miguel contó que hace una semana se registró un asalto en la zona en la que vive; además, afirmó que vecinos han detectado que, en la zona de La Noria, donde está el Club de Futbol Cruz Azul y un bachillerato, hay narcomenudeo, lo que ocasiona otros delitos.

“Los vecinos han detectado el narcomenudeo con personas con mota afuera de la escuela, pero se limita a rondines... No hay detenciones. En una calle cercana se registró a inicios de este año el robo de baterías y computadoras de varios autos”, mencionó el vecino.

En la alcaldía Tláhuac, a la que llegó Berenice Hernández Calderón, quien afirmó que continuaría con la estrategia de seguridad coordinada con las distintas órdenes de Gobierno, la cual incluiría la prevención, atención y contención de los delitos, la percepción de inseguridad también aumentó.

La Ensu detalla que esta demarcación tuvo un incremento de 18.1 por ciento en cuanto a la percepción de inseguridad de la población, pues pasó de 60.6 a 71.6 por ciento de su población.

“Hace unos meses tuvimos hechos desafortunados en San Andrés Mixquic, ahora con estas acciones se devuelve la confianza y la tranquilidad de nuestros vecinos”, dijo la alcaldesa el 23 de julio al destacar el apoyo del Gobierno local en materia de seguridad.