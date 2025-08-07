Metro CDMX HOY 7 de agosto: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 7 de agosto.
Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cinco minutos en las líneas 1, 4, 5 y 6; de seis minutos en las líneas 2, 7, 8, 9, A, B y 12; y de siete minutos en la línea 3.
¿Qué pasa en la Línea 3?
La Línea 3 que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes están casi detenidos, pues avanzan poco. Por su parte, el metro informó que en la línea se presenta alta afluencia por lo que se trabaja para agilizar el servicio.
- “¿Por qué el metro no puede funcionar bien? Todos los días se retrasa. Hoy en la línea 3, va más lenta que nunca"
- “Línea 3 detenida en Coyoacán”
- “Línea 3 otra vez está detenida”
¿Qué pasa en la Línea 1?
La Línea 1 que corre temporalmente desde Observatorio a Juanacatlán presenta una marcha lenta, piden la agilización del servicio pues la aglomeración que se genera aumenta la dificultad para que los usuarios puedan abordar a un tren.
- “¿Qué pasa con Línea 1? llevamos 10 minutos esperando a que pase"
- “Línea 1 detenida y no avanza. Dirección Observatorio”
- “Línea 1 esta horrible, 10 min en cada estación. Después de 30in anuncian falla”
LMCT