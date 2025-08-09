Con 260 vehículos refuerzan Plan Tlaloque

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, ayer, al dar el banderazo a los equipos.

Ante la temporada más intensa de lluvias en la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la llegada de 260 vehículos y equipo especializado para desazolve con el fin de evitar inundaciones durante la actual temporada de lluvias, “la mayor flotilla de camiones de este tipo operando al 100 por ciento”, para garantizar el mejor flujo en el sistema hidráulico y evitar inundaciones y afectaciones.

La adquisición de dichos vehículos representó una inversión de mil 595 millones de pesos, y serán distribuidos en todas las alcaldías para que no sólo se desazolve preventivamente, sino que se puedan enfrentar las emergencias de mejor manera.

“Hoy se presentan 40 camiones hidroneumáticos para desazolve, pero también para enfrentar las inundaciones; camiones que van a ser distribuidos en todas las alcaldías para que no sólo se desazolve preventivamente, sino que en esta temporada de lluvias podamos enfrentar las emergencias de la mejor manera.

El Tip: también se adquirieron 200 pipas, 20 transportes para distribuir agua purificada y 324 equipos especializados diversos.

“Con este equipo podemos decir que estamos listos para lo que viene en la Ciudad de México, tomando en cuenta que la precipitación pluvial ha sido 41 por ciento superior al promedio histórico”, dijo la mandataria durante la entrega.

En ese sentido, hizo un llamado a las alcaldías y a la Secretaría de Gestión Integral de Agua para que exista la mejor coordinación y se puedan enfrentar las próximas lluvias, que, dijo, “no van a ser pequeñas, y nos representa una temporada retadora”.

Abundó que apenas a la mitad de la temporada de lluvias “ya rebasamos lo que en un año teníamos tradicionalmente”, con 221 millones de metros cúbicos en la Ciudad de México, y también se han recibido 650 milímetros de precipitaciones, cuando se habían tenido 600 milímetros en promedio en un año.

Informó que en los próximos días llegará una segunda adquisición de una cantidad similar de vehículos y equipo para enfrentar la problemática de servicios en la CDMX, realizada por la Secretaría de Gestión Integral de Aguas y la de Obras.