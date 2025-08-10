Metro suspende servicio en líneas 3 y 5 por lluvias en CDMX

Líneas 3 y 5 del Metro, afectadas por lluvias de este domingo en CDMX.

Además del cortocircuito que interrumpió este domingo el servicio en Línea 2 del Metro de la Ciudad de México, las intensas lluvias que persisten en la capital provocaron afectaciones en las líneas 3 y 5.

A través de la red social X, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que, debido a la tormenta, se suspendió el servicio en seis estaciones de la Línea 5:

Eduardo Molina

Aragón

Oceanía

Terminal Aérea

Hangares

Pantitlán

Al momento, los trenes operan en ambas direcciones del tramo Politécnico - Consulado, informó el director del STC, Adrián Rubalcava Suárez, al compartir la grabación de una inundación.

🔴 Aviso importante – Línea 5

Debido a fuertes lluvias en la zona, el servicio de trenes opera únicamente de Politécnico a Consulado, en ambos sentidos.



Sin servicio en el tramo de Eduardo Molina a Pantitlán.

Por instrucciones de la jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM personal de… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) August 11, 2025

Línea 3, otra afectada por lluvias en CDMX

Al mismo tiempo, el medio de transporte informó la suspensión del servicio en al menos tres estaciones de la Línea 3, debido a las copiosas lluvias registradas este domingo.

Se trata de las estaciones Tlatelolco, Guerrero y Deportivo 18 de Marzo, donde personal realiza una revisión en la zona de vías. Por ello, el servicio opera de manera provisional en dos tramos:

Hidalgo a Universidad

La Raza a Indios Verdes

“Personal del Metro realiza las maniobras necesarias para restablecer la circulación en toda la línea a la brevedad “, informó Adrián Rubalcava en su cuenta de X.

🔴 Aviso importante – Línea 3

Por afectaciones de lluvias y revisión en zona de vías, el servicio opera provisionalmente en dos tramos:



- De Hidalgo a Universidad

- De La Raza a Indios Verdes



Sin servicio en: Guerrero, Tlatelolco y Deportivo 18 de Marzo.



Personal del Metro… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) August 11, 2025

