MH se prepara para ser el destino favorito en el Mundial y reafirmar que es lo mejor de la CDMX: Mauricio Tabe

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, firmó un convenio de colaboración con la Asociación de Hoteles de la CDMX, el Tecnológico de Monterrey, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), así como la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV CDMX), para capacitar y emplear a los jóvenes de esta demarcación rumbo al Mundial de Fútbol 2026.

Tabe dijo que la alcaldía se prepara para recibir a miles de visitantes nacionales e internacionales que ocuparán los servicios de hotelería y alimentación y por ello, con esta alianza se brindará la capacitación necesaria para que las y los jóvenes puedan brindar sus servicios y recibir de la mejor manera al turismo que los visite.

“Miguel Hidalgo se está preparando para ser el destino favorito de miles de visitantes que vengan a la Ciudad de México y seguir demostrando que somos lo mejor de la Ciudad de México y para eso no basta con hacer obras públicas, adecuar camellones, mejorar las luminarias, ampliar la oferta turística, sino también preparar a las personas que van a brindar ese servicio en los restaurantes y en los hoteles”, dijo.

Durante la firma del convenio, Mauricio Tabe, añadió que con esto Miguel Hidalgo se está preparando para el Mundial y lo hace de la mano con quienes generan empleo.

Por su parte, José Antonio Patiño, Jefe de Oficina de la Alcaldía Miguel Hidalgo, señaló que el Mundial 2026 es la oportunidad para demostrar a los visitantes la mejor atención, la oferta gastronómica y cultural, así como los museos, sitios históricos y servicios con lo que se cuenta la mejor zona hotelera de la CDMX.

“Este proyecto nace justo con esa motivación, busca brindar formación gratuita y vinculación laboral real a jóvenes como ustedes, muchos de los aquí presentes son ya parte de este programa”, dijo.

Detalló que los jóvenes tras dos meses de capacitación en hoteles y restaurantes podrán trabajar durante un periodo de prueba remunerado, para posteriormente, ser contratados de manera permanente.

A su vez, Alberto Albarrán, Director de la AHCDMX, expuso que en la alcaldía Miguel Hidalgo hay 81 hoteles con 8 mil habitaciones, por lo que convocó a los jóvenes a formarse y brindar el mejor servicio a los visitantes.

“Somos de los hoteles de mayor valor agregado para el turismo de esta Ciudad, es el sector hotelero que el promedio de ocupación está al 80 por ciento en esta Ciudad en la Miguel Hidalgo y con una tarifa promedio de 2 mil 600 pesos”, destacó.

En su momento, Carlos Dante Román López, Director de Servicio Social del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe, mencionó que con “Empléate para el Mundial”, se da muestra de la colaboración entre instituciones, el compromiso social y el talento de la comunidad, por lo que alumnos de ese plantel educativo, impartirán clases de inglés a los futuros trabajadores de hoteles y restaurantes de la demarcación.

Al evento asistieron Julio Rafael Arriaga Luna, Director de Fomento Económico de Miguel Hidalgo, las diputadas locales América Rangel y Laura Álvarez, así como concejales y la Presidenta Ejecutiva de la Canirac Nacional, Claudia Ramírez del Palacio.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR