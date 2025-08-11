Van 14 días sin que familia de Rocío sepa su paradero

Foto de Rocío Mendoza, que ha sido difundida por su familia.

Rocío Mendoza de Ayala hoy cumple 14 días de haber desaparecido en las inmediaciones de Parque Tezontle, una plaza ubicada en la alcaldía Iztapalapa, por lo que su familia y amigos piden ayuda para su localización.

En redes sociales, Manu, hermano de la joven de 30 años, informó sobre la falta de comunicación con ella la tarde del 29 de julio, luego de que realizó unos pagos. Cerca de las 18:00 horas, Ro, como le dicen de cariño, avisó que iba de regreso a casa, pero ya no sucedió así e imágenes a la que, afirma tuvo acceso, se aprecia que se pierde entre puestos ambulantes.

El Dato: La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó en abril pasado la Estrategia de la Ciudad de México para la Búsqueda y Localización de Personas

“Caminó por la acera que está frente a la fachada de Liverpool, en Avenida Canal de Tezontle, dirección Rojo Gómez, realiza el cruce de calle hacia la acera de Plaza Oriente y al pasar por los puestos de comida que se encuentran ahí ya no sale ni se ve más, lo que nos lleva a la dolora conclusión que a mi hermanita se la llevaron y la privaron de su libertad”, escribió en Instagram.

Ese día, Rocío usaba una blusa suelta y un pantalón de mezclilla negros, portaba unos tenis cafés, chamarra larga café y una bolsa cruzada beige. En su muñeca derecha tiene un tatuaje con la letra E, el cual aún no sana, y en la izquierda otro de un sol con la palabra “Tato”, indicó su hermano.

276 desapariciones registradas este año han ocurrido en Iztapalapa

El familiar de la joven lamentó la situación de la desaparición de personas, en especial de mujeres, en México y consideró que, en este momento, Rocío es parte de esta situación.

“Sabemos que en México la situación de género sobre las mujeres es muy complicada y que cada vez va en aumento. Y nos parte la vida que mi hermana esté siendo parte de esas cifras.

“Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos y poniendo todas las cartas sobre la mesa para poder llegar hasta donde está”, escribió.

El pasado 26 de mayo, La Razón informó que, tras la pandemia por Covid-19, el número de desapariciones de mujeres aumentó 623.8 por ciento en la Ciudad de México al pasar de 67 reportes en 2020 a 485 para 2024, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de Gobierno federal.

Datos de la autoridad muestran que, entre el 1 de enero y el 10 de agosto de 2025 ha registrado mil 344 reportes de personas desaparecidas en la Ciudad de México, de las cuales 588 se trata de mujeres.

Del total de registros de desapariciones, 276 ocurrieron en Iztapalapa, 183 en Cuauh-témoc y 173 en Gustavo A. Madero.

Manu aclaró en una publicación en Instagram que al momento su familia ha recibido respuesta por parte de las autoridades capitalinas, por lo que pidió ayuda a la sociedad para dar con el paradero de Rocío.