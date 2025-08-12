CDMX registra MALA calidad del aire HOY 12 de agosto: ¿habrá contingencia ambiental?

Reportan "mala" calidad del aire en la Ciudad de México y el Estado de México.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT) actualiza cada hora el reporte de calidad del aire en la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México, para informar a la población sobre los niveles de contaminantes y prevenir riesgos a la salud.

Cuando se registran altos niveles de ozono (O3) o partículas PM10 y PM2.5, que pueden poner en riesgo la salud de la población, las autoridades pueden declarar una Contingencia Ambiental, lo que activa restricciones como el doble Hoy No Circula y otras medidas para reducir la contaminación.

La última contingencia ambiental se declaró el pasado 25 de abril, cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la sexta del año 2025.

Para este martes 12 de agosto, en La Razón te informamos el estado de la calidad del aire en la capital y su zona conurbada, según el más reciente reporte del SIMAT.

Calidad del aire de este 12 de agosto en CDMX

De acuerdo con el reporte de las 15:00 horas, este martes 12 de agosto, el SIMAT registra “mala” calidad del aire en la Ciudad de México.

Únicamente tres estaciones de monitoreo registran “buena” calidad del aire:

Benito Juárez (BJU) Miguel Hidalgo (MGH) Tláhuac (TAH)

En contraste, seis estaciones en la Ciudad de México registran “mala” calidad del aire:

Tlalpan (AJM) Azcapotzalco (CAM) Coyoacán (CCA) Cuauhtémoc (HGM) Iztacalco (IZT) Álvaro Obregón (PED)

Otras tres estaciones registran calidad del aire “aceptable”

Venustiano Carranza (MER) Coyoacán (UAX) Iztapalapa (UIZ)

Únicamente tres estaciones se encuentran en mantenimiento, o no arrojaron datos a las 15:00 horas:

CUA y SFE, en Cuajimalpa

SAC en Iztapalapa

GAM, en Gustavo A. Madero

¿Cómo está la calidad del aire este 12 de agosto en el Edomex?

A las 15:00 horas de este 12 de agosto, tres estaciones de monitoreo en el Estado de México, registran “buena” calidad del aire:

Cuautitlán Izcalli (CUT) Anexo de Tlalnepantla (LPR) Nezahualcóyotl (NEZ)

En contraste, las estación FAC, en Naucalpan, y TLA, en Tlalnepantla, registra “mala” calidad del aire.

El resto de las estaciones de monitoreo registran calidad del aire “aceptable”:

Atizapán (ATI) Nezahualcóyotl (FAR) Ecatepec (LLA) Ecatepec (SAG) Coacalco (VIF) Ecatepec (XAL)

SIMAT reporta "mala" calidad del aire en el Valle de México. ı Foto: SIMAT

¿Cómo se evalúa la calidad del aire en el Valle de México?

De acuerdo con la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, el estado de calidad del aire se clasifica en cinco niveles, según los riesgos a la salud:

Buena, de color verde : calidad del aire óptima, con riesgo mínimo para la salud. La población en general y los grupos sensibles pueden realizar actividades al aire libre sin problemas

Aceptable, de color amarillo : calidad del aire es regular, aunque personas vulnerables y con problemas respiratorios deben limitar las actividades físicas al aire libre

Mala, de color naranja : calidad del aire representa riesgo a la salud de la población general. Limita, moderadamente, las actividades físicas al aire libre

Muy mala, de color rojo : calidad del aire empeora considerablemente y hay riesgo muy alto para toda la población. Se recomienda evitar actividades al aire libre

Extremadamente mala, de color morado: es el nivel más crítico, cuando la calidad del aire es extremadamente mala para toda la población. Se recomienda evitar cualquier actividad al aire libre y permanecer en espacios interior libres de humo

