Hoy No Circula 13 de agosto de 2025: autos y placas que descansan en CDMX y Edomex

Revisa cómo aplica el Hoy No Circula este miércoles 13 de agosto en la Ciudad de México y el Estado de México.

Debido a las restricciones implementadas como parte del programa Hoy No Circula, para reducir la contaminación y las contingencias ambientales, en La Razón te decimos qué autos deberán descansar este miércoles 13 de agosto de 2025 en la Ciudad de México y al menos 18 municipios del Estado de México.

Autos que no pueden circular este 13 de agosto en CDMX y Edomex

De acuerdo con el calendario del Hoy No Circula, este miércoles 13 de agosto tienen restringido el tránsito los vehículos con:

Engomado rojo , terminación de placa 3 y 4 , con holograma 1 y 2

Automóviles foráneos, es decir, los que no están registrados en la , es decir, los que no están registrados en la Ciudad de México , Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro o Tlaxcala, no pueden circular un día a la semana según el último dígito de su placa

Así aplica el Hoy No Circula los miércoles en la Ciudad de México y el Estado de México. ı Foto: X,@CAMegalopolis

Toma nota: las restricciones correspondientes al segundo miércoles de agosto están vigentes desde las 05:00 hasta las 22:00 horas.

¿Qué autos sí pueden circular este 13 de agosto?

Este miércoles 13 de agosto, los vehículos con holograma 0 —cero— y 00 —doble cero—, al igual que los autos eléctricos e híbridos, están exentos de las restricciones del Hoy No Circula, por lo que pueden transitar toda la semana.

Asimismo, hay otros casos que también están exentos de esta normativa:

Motocicletas

Taxis

Unidades destinadas al transporte público

Vehículos utilizados para el transporte de carga

Vehículos conducidos por trabajadores o personal del sector salud

Las excepciones son válidas siempre y cuando los vehículos cuenten con el tarjetón autorizado. Sin embargo, en caso de que se declare una Contingencia Ambiental, las disposiciones del Hoy No Circula pueden modificarse temporalmente para aplicar nuevas restricciones.

¿En qué municipios el Estado de México aplica el Hoy No Circula?

El programa Hoy no Circula también aplica para 18 de los 125 municipios del Estado de México, donde, al igual que en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, los vehículos con hologramas 0 y 00 están exentos de las restricciones:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Es importante que los conductores se mantengan informados sobre los días y vehículos que deben permanecer fuera de circulación, ya que el incumplimiento del Hoy No Circula puede derivar en multas.

De acuerdo con los artículos 90 y 118 el Reglamento de Tránsito del Estado de México, las multas por no respetar los lineamientos del programa ascienden a las 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA)

Desde el pasado 1 de febrero, el valor de la UMA es de 113.14 pesos, lo que se traduce en multas de hasta 2 mil 262 pesos el Estado de México; además, los vehículos podrán ser retenidos.

En el caso de la Ciudad de México, el artículo 47 del Reglamento de Tránsito establece que las multas para quienes no respeten las disposiciones del Hoy No Circula van desde los 2 mil 262 pesos hasta los 3 mil 394 pesos.

