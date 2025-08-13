Cae anuncio espectacular por lluvias en Tlalnepantla; CDMX registra encharcamientos | VIDEO

Cae anuncio espectacular en Tlalnepantla por intensas lluvias de este 13 de agosto.

Derivado de las intensas lluvias registradas este miércoles en el Estado de México, se reportó la caída de un anuncio espectacular sobre una camioneta que circulaba en calles del municipio de Tlalnepantla.

Protección Civil informó que el incidente ocurrió sobre la avenida Sor Juana Inés de la Cruz, frente a las oficinas del Ministerio Público, sin reporte de personas lesionadas.

En redes sociales circula una grabación del momento exacto en el que la estructura se desploma sobre un vehículo que circulaba sobre la avenida, en medio de un aguacero que dificultaba la visibilidad.

Así fue el momento exacto en el que este espectacular cayó sobre un automóvil en la Glorieta Sor Juana, Tlalnepantla, Estado de México. Milagrosamente no se registran personas lesionadas. pic.twitter.com/W4Urer2GH0 — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) August 14, 2025

Imágenes compartidas por Protección Civil de Tlalnepantla muestran que el costado derecho de la unidad, una camioneta Nissan Kicks de color blanco, quedó destrozado.

Al lugar arribaron bomberos y elementos de la Policía Municipal para retirar el vehículo y restablecer la circulación en el punto.

CDMX registra afectaciones por lluvias

Por otra parte, en la Ciudad de México, equipos de emergencia han reportado diversas afectaciones, como severos encharcamientos y caída de árboles, que afectan el tránsito en calles y vialidades.

Una de las alcaldías que registra copiosas precipitaciones es Tlalpan, donde se activó el protocolo de atención ante afectaciones en los 9 polígonos, informó la alcaldesa Gabriela Osorio.

El C5, por su parte, reportó diversos encharcamientos e inundaciones en las alcaldías Gustavo A. Madero y Azcapotzalco.

Una inundación se reportó sobre Jaime Nuno y Lázaro Cárdenas, colonia Zona Escolar, donde el nivel del agua alcanzó hasta 30 centímetros de profundidad.

🚒⚠️ Servicios de emergencia se aproximan a trabajar por inundación sobre Jaime Nuno y Lázaro Cárdenas, colonia Zona Escolar, @TuAlcaldiaGAM.



💦 Espejo de 300 m y tirante de 30 cm.



🔀 Alternativa vial: Tenayuca Chalmita.



⚒️ @SEGIAGUA @SGIRPC_CDMX #OperativoLluvias2025… pic.twitter.com/oyDlDGVRCS — C5 CDMX (@C5_CDMX) August 13, 2025

Por otra parte, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos atendieron la caída de árboles en las alcaldías Benito Juárez y Gustavo A. Madero.

Acudimos a retirar un árbol que se desprendió desde la raíz, en calle La Morena, colonia Narvarte Poniente, en @BJAlcaldia@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/pryFP7DDbT — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) August 14, 2025

