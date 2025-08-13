MH, Nestlé y el Banco Tapitas A.C. suman fuerzas para dar un futuro mejor a los jóvenes y luchar contra el cáncer infantil

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, la empresa multinacional Nestlé y el Banco Tapitas A.C. firmaron la Alianza de ‘Valor Compartido’ con la que se emprenderán numerosas acciones que beneficien a la comunidad de esta demarcación, desde el cuidado de los animales de compañía, apoyos a las madres trabajadoras y capacitaciones a jóvenes para que emprendan.

El primer paso lo dieron el día de hoy, arrancando con “Unidos contra el cáncer infantil” y la instalación de un contenedor en forma de corazón para recolectar tapitas que se reciclarán para generar fondos y con ello, cubrir tratamientos médicos para menores con este padecimiento.

El siguiente paso será la creación de un lactario en las oficinas de la Alcaldía para las mamás trabajadoras y todas aquellas mamás que vengan a la alcaldía. Con ello, tendremos un espacio digno y seguro. Además, se brindará capacitación en cuanto a lactancia y maternidad.

Durante el evento inaugural, Tabe dijo que se trata de una promesa colectiva donde cada tapita que llegue, será una historia de esperanza para una familia que atraviesa por una situación de dolor y se pone un granito de arena.

“Me da mucho gusto celebrar este Convenio, porque las acciones reflejan los valores en los que creemos y los propósitos que tenemos. Nosotros somos un gobierno humanista que cree en la persona y que tenemos que ayudar a otras personas, pero también reconocemos que el gobierno no puede solo, que el gobierno asume una responsabilidad de liderazgo para enfrentar los problemas públicos. Para enfrentar esos problemas necesitamos de las empresas, de las organizaciones civiles, de todos los actores públicos para echarle montón a los problemas”, dijo.

Además, celebró que Nestlé, vaya a capacitar a los jóvenes en los Faros de la alcaldía para encaminarlos a una vida laboral.

En su momento, Javier León, Director de Asuntos Corporativos y CVC de Nestlé, reconoció que es en la alcaldía Miguel Hidalgo donde más tapitas y cápsulas recogen y eso da un impacto real en la vida de las personas.

“Esta alianza con la alcaldía Miguel Hidalgo es un ejemplo tangible además de cómo la colaboración entre el sector público y el sector privado puede generar un impacto real y duradero en la vida de las personas y de los ciudadanos”, mencionó.

Agregó que en la búsqueda de abonar a la economía circular y tener un impacto social, se coloca este contenedor, pero también Nestlé renovó el Punto Violeta, continuando con paso firme con su compromiso con la equidad de género. Mientras que en su iniciativa por los jóvenes brindarán capacitaciones y ferias de empleo en los Faros del Saber de la alcaldía para prepararlos para el futuro laboral que enfrentarán.

Por su parte, Carlos Gelista González, Director General de Desarrollo Social, Alcaldía Miguel Hidalgo, precisó que la contribución es muy importante, por lo que llamó a los miguelhidalguenses y a la población en general a juntar tapitas.

“Éste es justamente uno de esos ejemplos de colaboración entre el gobierno que tiene muchas responsabilidades y muchas tareas, pero también la iniciativa privada y la sociedad en general de cómo podemos y como debemos hacer las cosas de manera conjunta para que todos trabajemos por nuestra comunidad”, dijo.

En tanto, Dayan Bastos, Coordinadora de Embajadores del Banco de Tapitas A.C., mencionó que las tapitas van más allá de la recolecta de plástico.

“Banco de Tapitas es eso, un intercambio de energías, un intercambio de buenos mensajes y cada tapita es nuestro oro plástico, porque ayudamos no sólo a los pacientes, sino también a los familiares que muchas veces dejamos de lado y no contemplamos que el paciente es más que su diagnóstico”, indicó.

Durante la firma, estuvo presente José Antonio Patiño, Jefe de la Oficina de la Alcaldía y Pamela Francisco, Gerente Sr. Marketing Nescafé, Dolce Gusto.

