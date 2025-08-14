Beca Rita Cetina: FECHA en la que podrás hacer el registro de tu hijo e hija de secundaria

¿Se podrá recibir el apoyo económico de la Beca Rita Cetina, sin haberme registrado?

La Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina Gutiérrez” es uno de los apoyos más importantes para estudiantes de escuelas públicas en México. Su objetivo es evitar la deserción escolar y ayudar a las familias a cubrir gastos esenciales como útiles, uniformes o transporte.

Hasta hace poco, el beneficio se enfocaba principalmente en estudiantes de secundaria. Sin embargo, el programa se ampliará para incluir también a niñas y niños de preescolar y primaria, lo que permitirá que más familias reciban el apoyo económico.

Fecha de registro

El registro será completamente en línea y se realizará por etapas. Para el nivel preescolar y primaria, las inscripciones estarán abiertas del 8 al 31 de agosto de 2025, mientras que para estudiantes de nuevo ingreso a secundaria comenzarán el 15 de septiembre.

Es fundamental respetar estas fechas, ya que el sistema solo aceptará solicitudes durante el periodo establecido.

Antes de iniciar el trámite, es indispensable contar con una cuenta Llave MX, que funciona como una identificación digital para realizar gestiones oficiales.

Crear esta cuenta es un paso previo obligatorio, ya que sin ella no será posible acceder a la plataforma de registro de la beca.

El procedimiento para obtenerla es rápido y se puede hacer desde cualquier dispositivo con internet, ingresando al sitio oficial y completando la información personal solicitada.

Requisitos y documentos

Para el tutor o tutora:

CURP.

Identificación oficial vigente (INE).

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses).

Teléfono y correo electrónico activos.

Para el estudiante:

CURP del alumno o alumna.

Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela pública donde está inscrito.

Tener los documentos a la mano agilizará el registro y evitará que tengas que repetir el proceso.

¿Cuánto dinero entrega la beca?

El apoyo económico se deposita cada dos meses y varía según el número de hijos inscritos en la secundaria pública:

1,900 pesos bimestrales por estudiante.

700 pesos adicionales por cada hijo extra dentro del mismo hogar.

Con la ampliación del programa, este beneficio también podrá usarse para cubrir gastos de alumnos de preescolar y primaria.

La Beca Rita Cetina no solo representa un alivio económico, sino también una estrategia para asegurar que niñas, niños y adolescentes permanezcan en la escuela.

Por eso, las autoridades recomiendan no dejar el registro para el último momento y crear la cuenta Llave MX con anticipación. Con este paso listo y la documentación preparada, el trámite será mucho más ágil y sencillo.

En resumen, agosto y septiembre serán meses clave para asegurar este apoyo. Preescolar y primaria tienen como plazo del 8 al 31 de agosto, mientras que el nuevo ingreso a secundaria podrá registrarse a partir del 15 de septiembre de 2025.

Se trata de una oportunidad para fortalecer la educación y el bienestar de miles de familias en el país.