Detienen a tres presuntos integrantes de una célula delictiva que opera en Michoacán y la CDMX

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron en la colonia Chinampac de Juárez, alcaldía Iztapalapa, a tres personas presuntamente vinculadas a un grupo delictivo que opera en el estado de Michoacán.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, detalló que los detenidos portaban un arma de fuego corta, más de 100 dosis y tres paquetes a granel de presunta droga con características similares a marihuana y cristal, así como un vehículo de alta gama.

“Fue detenido junto con otro sujeto y una mujer, en posesión de un arma de fuego corta, más de 100 dosis, tres paquetes de presunta droga y un vehículo de alta gama; ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía CDMX”, explicó el funcionario en su cuenta de X.

Resultado de trabajos de investigación e inteligencia, en @Alc_Iztapalapa, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a un hombre identificado como objetivo prioritario de esta administración, integrante de una célula delictiva generadora de violencia.



Fue detenido junto con otro sujeto… pic.twitter.com/zoGXWzgU7W — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) August 14, 2025

Los tres detenidos —Daniel Eduardo “N”, alias ‘El Orejón’; Julio Arturo “N” y Alejandra “N”— estarían vinculados a la organización de Yanick Iriarte, alias ‘El Alemán’, actualmente recluido.

De acuerdo con la SSC, como parte de las investigaciones de gabinete para prevenir la comisión de delitos de alto impacto, se realizó una inspección a un vehículo que circulaba en el cruce del Periférico y la calle Martínez de Chimalhuacán, donde finalmente se llevó a cabo la detención.

“Seguimos trabajando para identificar y detener a los generadores de violencia que atentan contra la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía, y seguir construyendo una ciudad más segura, justa y en paz”, concluyó el funcionario en su mensaje.

LMCT