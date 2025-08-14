Se lanza la Miguel Hidalgo en contra del cáncer infantil

Mauricio Tabe y Javier León, ayer, durante la firma de la Alianza Valor Compartido en la alcaldía Miguel Hidalgo

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, firmó la Alianza Valor Compartido con el objetivo de llevar a cabo acciones para beneficiar a la población de la demarcación, entre ellas, la instalación de un contenedor para recolectar tapas de plástico para su reciclaje y obtención de fondos para cubrir tratamientos médicos para niñas y niños con cáncer.

Al signar el acuerdo junto con Nestlé y Tapitas, A.C., el funcionario destacó que cada tapa que llegue a este contenedor de la medida Unidos Contra el Cáncer Infantil brindará esperanza a una familia que atraviesa por una situación de dolor.

“Las acciones reflejan los valores en los que creemos y los propósitos que tenemos. Nosotros somos un gobierno humanista que cree en la persona y que tenemos que ayudar a otras personas, pero también reconocemos que el Gobierno no puede solo, que el Gobierno asume una responsabilidad de liderazgo para enfrentar los problemas públicos”, dijo.

Tabe Echartea destacó el apoyo de la iniciativa privada para apoyar a los pacientes oncológicos pediátricos. Esto fue reconocido por el director de Asuntos Corporativos y CVC de Nestlé, Javier León, quien destacó que en esta alcaldía es donde más tapas y cápsulas se recogen.

El representante empresarial indicó que este acuerdo es una muestra de que ambos sectores pueden generar un impacto real y duradero en la vida de las familias.

La coordinadora de Embajadores del Banco de Tapitas, A.C., Dayan Bastos, mencionó que las tapas no sólo son una recolecta de plástico, sino que con cada una se ayuda a los pacientes y a sus familias.

La siguiente acción de la Alianza Valor Compartido será crear un lactario en las oficinas de la alcaldía para las mamás trabajadoras y todas aquellas madres que acudan a la demarcación.