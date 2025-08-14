Vecinos en la GAM se preparan para más lluvias fuertes

Personal de limpieza barre el lodo de las calles tras las intensas lluvias, ayer.

Vecinos de la Sexta Sección de la colonia San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero, denunciaron que las lluvias recientes han causado fuertes afectaciones y que ya se preparan ante la advertencia de que las precipitaciones serán más intensas en los próximos días.

Gabriel Gallegos Aguilar, habitante de la colonia, relató a La Razón que las afectaciones de esta temporada han sido mayores debido a la acumulación de basura en el sistema de drenaje.

“No sólo es la hojarasca que cae de los árboles; también influye el mantenimiento del alcantarillado, pues, aunque vinieron a desazolvar el domingo, ayer —11 de agosto— se volvió a inundar”, comentó.

El Dato: El Gobierno de la Ciudad de México ha informado que las lluvias de esta semana han sido de las más intensas de la temporada.

El encargado de las calles 1517 a la 1523, Agustín González, explicó que los habitantes han reunido costales llenos de residuos orgánicos y lodo para evitar que las alcantarillas se tapen de nuevo.

“Las mismas vecinas son las que andan sacando el lodo y las hojas. Es que, si no, el desagüe no aguanta”, dijo sobre los trabajos de limpieza y recolección que llevan a cabo los colonos.

respecto al desazolve y las labores de limpieza del 12 de agosto, la alcaldía Gustavo A. Madero informó que más de dos mil funcionarios realizaron un operativo en las colonias afectadas por las lluvias del domingo, encabezado por el alcalde Janecarlo Lozano.

484 viviendas resultaron afectadas por las recientes lluvias en tres alcaldías

El funcionario detalló que el operativo se concentró en la Sexta Sección de San Juan de Aragón, donde el agua ingresó a más de 80 viviendas. Desde la noche del domingo, personal de la alcaldía y de la Secretaría de Gestión Integral del Agua del Gobierno de la Ciudad de México utilizó maquinaria pesada para retirar el agua acumulada.

“Ayer estuvimos toda la madrugada sacando el agua de las calles, trayendo todos los camiones vactor para desazolvar los accesos pluviales; ya sólo nos faltan unas calles. En este momento sigue lo más importante: vamos a ayudar a la gente a limpiar sus casas, sus cisternas y a desinfectar”, indicó Janecarlo Lozano.

Durante un recorrido se observó a vecinos limpiando el lodo con escobas y pistolas de agua; además, trabajadores de recolección de basura apoyaban en la zona.

Algunas familias también han tomado medidas preventivas. Gallegos Aguilar colocó sus electrodomésticos sobre tabiques para evitar daños. La vecina Teresa Barrios comentó que, el lunes, personal de la alcaldía les entregó costales de arena para colocar como barrera en las entradas de las viviendas.

“Ayer nos apoyaron con unos costales de arena para ponerlos en la entrada de la casa. Sí va a entrar agua, pero al menos no con la misma fuerza que antes”, señaló.

Más allá de los daños materiales, algunos vecinos se enfrentan a problemas en el cuidado de sus animales. Horacio Velázquez indicó que, aunque se encuentra bien de salud, le preocupa el bienestar de sus mascotas.

“Se dañaron electrodomésticos y muebles, pero yo tengo perritos y fue complicado que salieran a hacer sus necesidades, así que tuve que encontrar un espacio adentro para que lo hicieran”, relató.