Congreso de CDMX aprueba sanciones contra franeleros

Franeleros en plena operación en calles de la capital del país.

El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó sancionar con hasta 36 horas de arresto a quienes obstruyan o utilicen indebidamente el espacio público sin autorización, incluyendo a los franeleros que bloquean espacios de las calles para cobrar por usarlos como estacionamiento, de manera informal.

El dictamen que reforma la Ley de Cultura Cívica capitalina, fue aprobado en sesión extraordinaria, con 53 votos a favor, cero en contra y sin abstenciones.

En él se establece que se sancionará de 24 a 36 horas inconmutables a quien haga uso indebido del espacio público para su beneficio.

Al presentar el dictamen, el legislador morenista, Pedro Haces, explicó que la propuesta “no va en contra de la gente trabajadora, sino contra prácticas abusivas y a favor de la movilidad, de la seguridad y la convivencia, (pues) defender el espacio público es defender nuestro derecho a una ciudad donde el espacio común se respeta”.

El coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México, Jesús Sesma, aseguró que dicha actividad genera más de dos millones de pesos semanales, dinero que en muchos casos termina en grupos delictivos”.

En ese sentido, se manifestó a favor de sancionar conductas que, dijo, “pueden escalar en delitos de tipificación en el Código Penal de la Ciudad, como extorsión, amenaza, robo de vehículos, autopartes, o daño a la propiedad o lesiones”.

