Lluvia en CDMX: Activan Alerta Amarilla en 13 alcaldías HOY 15 de agosto

Protección Civil de la Ciudad de México informó que se activó la Alerta Amarilla por lluvia en 13 alcaldías; pide tomar precauciones

Autoridades capitalinas activan la Alerta Amarilla por fuertes lluvias.
Autoridades capitalinas activan la Alerta Amarilla por fuertes lluvias. Foto: Cuartoscuro
Por:
Arturo Meléndez

Autoridades capitalinas informaron que se activó la Alerta Amarilla en 13 alcaldías de la Ciudad de México, por lo cual se pide tomar precauciones más puntuales ante riesgo de inundaciones y otros incidentes relacionados con la lluvia.

Fuertes lluvias han ocasionado encharcamientos en CDMX.
Fuertes lluvias han ocasionado encharcamientos en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

A través de redes sociales, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que, por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este viernes, se activa la Alerta Amarilla en las alcaldías:

  • Álvaro Obregón
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuajimalpa
  • Gustavo A Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • La Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo
  • Milpa Alta
  • Tlalpan
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco

Es decir, en estas alcaldías se prevén “lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas”, así como “caída de ramas, árboles y lonas”.

Por lo anterior, Protección Civil pidió seguir recomendaciones como:

  • Retirar la basura de las coladeras el interior y exterior del hogar
  • Cerrar puertas y ventanas
  • No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua
  • Usar paraguas o impermeable si sales de casa

Por otro lado, alrededor de las 19:00 horas, Protección Civil informó que se registraban chubascos en las alcaldías Azcapotzalco, Gustavo A Madero y La Magdalena Contreras, mientras que se observaban lluvias aisladas en la mayor parte de la capital mexicana.

