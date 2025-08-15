Lluvia en CDMX: Activan Alerta Amarilla en 13 alcaldías HOY 15 de agosto

Autoridades capitalinas informaron que se activó la Alerta Amarilla en 13 alcaldías de la Ciudad de México, por lo cual se pide tomar precauciones más puntuales ante riesgo de inundaciones y otros incidentes relacionados con la lluvia.

A través de redes sociales, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que, por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este viernes, se activa la Alerta Amarilla en las alcaldías:

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Gustavo A Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Es decir, en estas alcaldías se prevén “lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas”, así como “caída de ramas, árboles y lonas”.

Por lo anterior, Protección Civil pidió seguir recomendaciones como:

Retirar la basura de las coladeras el interior y exterior del hogar

Cerrar puertas y ventanas

No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua

Usar paraguas o impermeable si sales de casa

Por otro lado, alrededor de las 19:00 horas, Protección Civil informó que se registraban chubascos en las alcaldías Azcapotzalco, Gustavo A Madero y La Magdalena Contreras, mientras que se observaban lluvias aisladas en la mayor parte de la capital mexicana.

