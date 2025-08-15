Lluvias en CDMX dañan 1,455 viviendas en GAM, Iztacalco y Venustiano Carranza; se ha brindado atención: Brugada

Lluvias en agosto dejan más de mil viviendas con afectaciones, informa el Gobierno capitalino.

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó que mil 455 viviendas resultaron afectadas debido a las lluvias de los últimos días, registradas en las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza e Iztacalco, a cuyos habitantes, dijo, se les ha brindado atención.

Se concluyeron todas las acciones para atender las emergencias que vimos recientemente en la Gustavo A. Madero, en Venustiano Carranza, en Iztacalco. Tenemos de las tres alcaldías, la suma de 1,455 viviendas dañadas por las lluvias que han sido apoyadas en retirar el agua, limpiar las calles y reforzar la zona para evitar que las subsecuentes lluvias pudieran nuevamente dañar Clara Brugada, jefa de Gobierno



Lluvias en CDMX han provocado fuertes inundaciones. ı Foto: Cuartoscuro

Brugada Molina reiteró que agosto y septiembre son los meses que registran la mayor cantidad de lluvia.

Mes de agosto y mes de septiembre, lamentablemente, son los meses de mayor lluvia y estamos preparados para enfrentar Clara Brugada, jefa de Gobierno



Detalló que las viviendas afectadas se localizaron en cuatro colonias de la alcaldía Gustavo A. Madero, seis unidades habitacionales de Iztacalco y en cuatro colonias de Venustiano Carranza, donde se realizaron evaluaciones según el nivel que alcanzaron las inundaciones y encharcamientos. Aseguró que, a partir de este sábado, se entregarán apoyos.

Inundaciones han afectado viviendas. ı Foto: X, @SEGIAGUA

A partir de mañana se entregan ya los apoyos directos del Gobierno de la Ciudad a todas las personas (…) estaremos incidiendo para que el seguro pueda otorgar lo más rápido posible su apoyo Clara Brugada, jefa de Gobierno



En su oportunidad, el secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza, informó que en lo que va de agosto se ha registrado un acumulado de 109.39 milímetros de lluvia y, debido a que las precipitaciones continuarán, es probable que se rebase el máximo histórico para este mes, que es de 154 milímetros.

