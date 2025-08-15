‘Recuperar espacios públicos es un acto de justicia territorial’, afirma Clara Brugada.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la inauguración del primer Espacio de Desarrollo y Esperanza para la Niñez (EDEN) en el Parque del Mestizaje, que inspirado en las Utopía cuenta con tirolesas, pista BMX, carrusel, trenecito, arenero, velaria cultural, fuentes y esculturas restauradas, así como parque canino, entre otros servicios.

Luego de cortar el listón inaugural y recorrer el sitio, la mandataria capitalina destacó que los espacios públicos deben ser rescatados porque en ellos se garantizan los derechos de las y los capitalinos a la igualdad, a la seguridad y a la ciudad.

“Recuperar el espacio público en la Ciudad de México es un acto de justicia social, es justicia territorial y en esta ciudad tenemos como objetivo combatir las desigualdades y una de ellas es la desigualdad territorial, porque lo que no tenemos cerca no existe para la mayoría de la población. Así que los espacios públicos tienen que ser transformados porque son el lugar donde se iguala a la gente, en donde ricos y pobres disfrutan o sufren de él”, señaló.

Clara Brugada destacó que la mejora de los espacios públicos es una muestra de recursos públicos bien invertidos. Agregó que es muy importante la colaboración entre gobiernos para la mejora de los espacios, y en ese sentido dijo que el nuevo EDEN Mestizaje —recuperado por la alcaldía Gustavo A. Madero— sirve de inspiración para toda la Ciudad de México, al tiempo que anunció que su administración va a construir seis Utopías en Gustavo A. Madero, la primera de ellas ya en curso en el deportivo Hermanos Galeana.

“Si a esas Utopías les sumamos los espacios denominados EDEN, estaríamos, entonces sí, haciendo de la Gustavo A. Madero el lugar con los mejores espacios públicos de la Ciudad de México”, añadió.

Acompañé al alcalde @yancolozano a la inauguración del primer EDEN en @TuAlcaldiaGAM .



— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 15, 2025

Al referirse a la reducción de las desigualdades, anunció que entre 2020 y 2024 la pobreza en la Ciudad de México se redujo casi 13 por ciento, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La titular del Ejecutivo local —quien recorrió, en compañía del alcalde en Gustavo A. Madero, Jeancarlo Lozano— remarcó que cerca de un millón 100 mil personas salieron de esta situación, resultado de políticas como el aumento al salario mínimo, impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y a las políticas públicas impulsadas por la entonces jefa de Gobierno y hoy Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

El EDEN Mestizaje, antes conocido como Parque del Mestizaje, fue rehabilitado totalmente en sus 50 mil metros cuadrados de superficie, donde se colocaron 319 luminarias nuevas para la seguridad de las y los vecinos.

La intervención del área infantil, que mide 20 mil metros cuadrados, incluye una red de tirolesas con 480 metros lineales y hasta 12 metros de altura, operada por personal capacitado; juegos infantiles nuevos, velaria para actividades culturales, carrusel, arenero monumental, trenecito, muro de escalada y pista de ciclismo BMX, entre otros espacios.

A su vez, la sección del parque público, de 30 mil metros cuadrados, ahora cuenta con nuevos andadores, jardines, área deportiva, parque canino y se llevó a cabo la rehabilitación de todas las fuentes y esculturas, incluidas las de los Indios Verdes, que resguardan este espacio.

