Rescatan a pato ‘escondido y asustado’ de bodega incendiada en Iztacalco | VIDEO

Los grandes accidentes en la Ciudad de México vienen acompañados de heroicos rescates, no solo de personas, sino también de perritos y mascotas. Ahora, esta situación provocó más ternura entre los internautas cuando entre los rescatados del incendio en Iztacalco este viernes estaba un pequeño pato.
A través de sus redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que elementos de seguridad de distintas dependencias se movilizaron a la colonia Los Reyes, en la alcaldía Iztacalco, para atender un incendio que se había extendido por más de dos horas.
Como parte de las labores para controlar el siniestro, emprendieron labores de desalojo y rescate, con el objetivo de salvaguardar a la población en inmuebles cercanos.
‘Recuperar espacios públicos es un acto de justicia territorial’, afirma Clara Brugada
Así, de entre los rescatados, informó que se resguardó a un pato que estaba “escondido y asustado” en la bodega donde se originó el incendio. El mismo ya fue puesto a disposición de las autoridades.
“Una oficial de la #PolicíaAuxiliar de la #SSC rescató un pato que encontró escondido y asustado, en la bodega en la que ocurrió un incendio esta tarde en @IztacalcoAl; ya se solicitó la presencia de personal especializado de la Brigada de Vigilancia Animal para su resguardo”, escribió la SSC-CDMX.
Hasta el momento, autoridades capitalinas no han informado sobre más daños por el incendio, o personas lesionadas.
Sin embargo, al corte de las 17:40 horas de este viernes, autoridades capitalinas informaron que continúan las labores para la extinción del incendio en la bodega de Los Reyes. Incluso, en una fotografía compartida por la SSC-CDMX se aprecia que persiste la larga columna de humo.
¿Cómo evitar un incendio en una bodega o almacén?
- Identificar las áreas de mayor riesgo, como zonas con cableado eléctrico, almacenamiento de productos inflamables o maquinaria en uso constante
- Mantener el sistema eléctrico en buen estado mediante inspecciones y mantenimiento periódico para evitar fallas
- Instalar detectores de humo, rociadores automáticos y colocar extintores en puntos estratégicos
- No exceder las limitaciones de almacenamiento para materiales inflamables y almacenar estos productos en condiciones adecuadas
- Controlar el acceso al personal y evitar la entrada de personas no autorizadas para prevenir incendios deliberados
- Mantener limpias y ordenadas las instalaciones, evitando la acumulación de materiales combustibles como papel, cartón y residuos
- Prohibir fumar dentro de las bodegas y en zonas de riesgo de incendio
- Segregar adecuadamente los materiales inflamables para evitar la propagación de un incendio
- Capacitar al personal en medidas de seguridad contra incendios y en el uso correcto de los equipos de protección y extinción
- Contar con un plan de emergencia y evacuación y realizar simulacros periódicos para garantizar la correcta respuesta en caso de incendio
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
am