Rescatan a pato ‘escondido y asustado’ de bodega incendiada en Iztacalco | VIDEO

Elementos de la SSC-CDMX rescatan a un pato en medio del incendio en Iztacalco.

Los grandes accidentes en la Ciudad de México vienen acompañados de heroicos rescates, no solo de personas, sino también de perritos y mascotas. Ahora, esta situación provocó más ternura entre los internautas cuando entre los rescatados del incendio en Iztacalco este viernes estaba un pequeño pato.

A través de sus redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que elementos de seguridad de distintas dependencias se movilizaron a la colonia Los Reyes, en la alcaldía Iztacalco, para atender un incendio que se había extendido por más de dos horas.

Continúa el apoyo de paramédicos del #ERUM y policías de la #SSC, para sofocar el incendio registrado esta tarde en @IztacalcoAl. pic.twitter.com/Vo5RT9yUh2 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 15, 2025

Como parte de las labores para controlar el siniestro, emprendieron labores de desalojo y rescate, con el objetivo de salvaguardar a la población en inmuebles cercanos.

Así, de entre los rescatados, informó que se resguardó a un pato que estaba “escondido y asustado” en la bodega donde se originó el incendio. El mismo ya fue puesto a disposición de las autoridades.

Una oficial de la #PolicíaAuxiliar de la #SSC rescató un pato que encontró escondido y asustados, en la bodega en la que ocurrió un incendio esta tarde en @IztacalcoAl; ya se solicitó la presencia de personal especializado de la Brigada de Vigilancia Animal para su resguardo. pic.twitter.com/wbjaH9L5QY — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 15, 2025

Hasta el momento, autoridades capitalinas no han informado sobre más daños por el incendio, o personas lesionadas.

#PrecauciónVial | Se mantiene cerrada la vialidad en ambos sentidos de Av. del Recreo entre Pascual Orozco y Eje 2 Oriente, @IztacalcoAl, continúa labor de servicios de emergencia, por incendio.#AlternativaVial Av. Plutarco Elías Calles. pic.twitter.com/kijp0fiw02 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 15, 2025

Sin embargo, al corte de las 17:40 horas de este viernes, autoridades capitalinas informaron que continúan las labores para la extinción del incendio en la bodega de Los Reyes. Incluso, en una fotografía compartida por la SSC-CDMX se aprecia que persiste la larga columna de humo.

¿Cómo evitar un incendio en una bodega o almacén?

Identificar las áreas de mayor riesgo, como zonas con cableado eléctrico, almacenamiento de productos inflamables o maquinaria en uso constante

Mantener el sistema eléctrico en buen estado mediante inspecciones y mantenimiento periódico para evitar fallas

Instalar detectores de humo, rociadores automáticos y colocar extintores en puntos estratégicos

No exceder las limitaciones de almacenamiento para materiales inflamables y almacenar estos productos en condiciones adecuadas

Controlar el acceso al personal y evitar la entrada de personas no autorizadas para prevenir incendios deliberados

Mantener limpias y ordenadas las instalaciones, evitando la acumulación de materiales combustibles como papel, cartón y residuos

Prohibir fumar dentro de las bodegas y en zonas de riesgo de incendio

Segregar adecuadamente los materiales inflamables para evitar la propagación de un incendio

Capacitar al personal en medidas de seguridad contra incendios y en el uso correcto de los equipos de protección y extinción

Contar con un plan de emergencia y evacuación y realizar simulacros periódicos para garantizar la correcta respuesta en caso de incendio

