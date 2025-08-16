CDMX registra calidad del aire ACEPTABLE este 16 de agosto: ¿habrá contingencia ambiental?

Este sábado se registra calidad del aire "aceptable" en el Valle de México.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT) actualiza cada hora el reporte de calidad del aire en la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México, para informar a la población sobre los niveles de contaminantes y prevenir riesgos a la salud.

Cuando se registran altos niveles de ozono (O3) o partículas PM10 y PM2.5, que pueden poner en riesgo la salud de la población, las autoridades pueden declarar una Contingencia Ambiental, lo que activa restricciones como el doble Hoy No Circula y otras medidas para reducir la contaminación.

La última contingencia ambiental se declaró el pasado 25 de abril, cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la sexta del año 2025.

Para este sábado 16 de agosto, en La Razón te informamos el estado de la calidad del aire en la capital y su zona conurbada, según el más reciente reporte del SIMAT.

Calidad del aire de este 16 de agosto en CDMX

De acuerdo con el reporte de las 15:00 horas, este sábado 16 de agosto, el SIMAT registra calidad del aire “aceptable” en la Ciudad de México y el Estado de México, con riesgo moderado a la salud por ozono y partículas PM2.5.

Cinco estaciones de monitoreo en la capital mexicana registran calidad del aire “aceptable”:

Tlalpan (AJM) Benito Juárez (BJU) Coyoacán (CCA) Miguel Hidalgo (MGH) Álvaro Obregón (PED)

En tanto, siete estaciones reportan “buena” calidad del aire, por lo que es seguro realizar actividades físicas y deportes al aire libre:

Azcapotzalco (CAM) Gustavo A. Madero (GAM) Cuauhtémoc (HGM) Iztacalco (IZT) Venustiano Carranza (MER) Iztapalapa (UIZ) Coyoacán (UAX)

A las 15:00 horas, sólo cuatro estaciones se encuentran en mantenimiento, o no arrojaron datos:

CUA y SFE, en Cuajimalpa

SAC en Iztapalapa

TAH, en Tláhuac

¿Cómo está la calidad del aire este 16 de agosto en el Edomex?

A las 15:00 horas de este 16 de agosto, únicamente dos estaciones de monitoreo en el Estado de México registran calidad del aire “aceptable”:

Cuautitlán Izcalli (CUT) Tlalnepantla (TLA)

El resto de estaciones, diez en total, reportan “buena” calidad del aire:

Atizapán (ATI) Naucalpan (FAC) Nezahualcóyotl (FAR) Ecatepec (LLA) Anexo de Tlalnepantla (LPR) Nezahualcóyotl (NEZ) Ecatepec (SAG) Tultitlán (TLI) Coacalco (VIF) Ecatepec (XAL)

Revisa el estado de la calidad del aire a las 15:00 horas de este sábado 16 de agosto. ı Foto: SIMAT

¿Cómo se evalúa la calidad del aire en el Valle de México?

De acuerdo con la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, el estado de calidad del aire se clasifica en cinco niveles, según los riesgos a la salud:

Buena, de color verde : calidad del aire óptima, con riesgo mínimo para la salud. La población en general y los grupos sensibles pueden realizar actividades al aire libre sin problemas

Aceptable, de color amarillo : calidad del aire es regular, aunque personas vulnerables y con problemas respiratorios deben limitar las actividades físicas al aire libre

Mala, de color naranja : calidad del aire representa riesgo a la salud de la población general. Limita, moderadamente, las actividades físicas al aire libre

Muy mala, de color rojo : calidad del aire empeora considerablemente y hay riesgo muy alto para toda la población. Se recomienda evitar actividades al aire libre

Extremadamente mala, de color morado: es el nivel más crítico, cuando la calidad del aire es extremadamente mala para toda la población. Se recomienda evitar cualquier actividad al aire libre y permanecer en espacios interior libres de humo

