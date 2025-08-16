Destaca Clara Brugada baja de pobreza de 13%

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, ayer, durante la inauguración del EDEN, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Al inaugurar el primer Espacio de Desarrollo y Esperanza para la Niñez (EDEN) en el Parque del Mestizaje, en la alcaldía Gustavo A. Madero, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que entre 2020 y 2024 la pobreza en la entidad se redujo casi 13 por ciento, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La mandataria capitalina remarcó que cerca de un millón 100 mil personas salieron de esa situación, resultado de políticas como el aumento al salario mínimo, impulsadas por la entonces jefa de Gobierno y hoy Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

El Tip: El antiguo Parque del Mestizaje se ubica en inmediaciones de la avenida Insurgentes Norte, prolongación Calzada de los Misterios y a metros del paradero de Indios Verdes.

Al referirse a la reducción de la desigualdad, Brugada Molina aseguró que recuperar el espacio público en la Ciudad de México es un acto de justicia social y contra la desigualdad territorial.

“Recuperar el espacio público en la Ciudad de México es un acto de justicia social, es justicia territorial y en esta ciudad tenemos como objetivo combatir las desigualdades. Una de ellas es la desigualdad territorial, porque lo que no tenemos cerca no existe para la mayoría de la población”, afirmó.

En ese sentido, subrayó que los espacios públicos tienen que ser transformados, pues son el lugar donde se iguala a la gente. “En donde ricos y pobres disfrutan o sufren de él”, remarcó.

50 mil metros cuadrados, superficie del nuevo EDEN

El EDEN Mestizaje, antes conocido como Parque del Mestizaje, fue rehabilitado totalmente en sus 50 mil metros cuadrados de superficie, en los que se colocaron 319 luminarias nuevas.

Asimismo, se realizó la intervención del área infantil, que mide 20 mil metros cuadrados, e incluye una red de tirolesas con 480 metros lineales y hasta 12 metros de altura, operada por personal capacitado. Se habilitaron juegos infantiles nuevos, una velaria para actividades culturales, carrusel, arenero monumental, trenecito, muro de escalada y pista de ciclismo BMX, entre otros espacios.