Explosión en la Cuauhtémoc deja ocho heridos

Una explosión ocurrida en la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, dejó como saldo ocho personas lesionadas.

El incidente se registró en el cruce de José María Vértiz y Eje 3 Sur, cuando un cohetón detonó en medio de una celebración patronal.

De acuerdo con autoridades, los lesionados son seis adultos y dos menores de edad, quienes sufrieron quemaduras de primer grado tras el estallido. Las víctimas fueron atendidas en el lugar por paramédicos de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc, quienes confirmaron que ninguno de los afectados requirió traslado hospitalario.

“En José María Vértiz y Eje 3 Sur, col. Doctores, @AlcCuauhtemocMx, a causa de la detonación de un cohetón por la celebración de una fiesta patronal, resultaron con quemaduras de primer grado, seis adultos y dos menores; fueron atendidos por paramédicos de la #UGIRPC de la Alcaldía, sin ameritar traslado”, escribió la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC.

Tras la explosión, los equipos de emergencia se movilizaron rápidamente para brindar asistencia a los lesionados y controlar la situación. Aunque la explosión generó alarma entre los asistentes a la festividad, las autoridades locales precisaron que no hubo daños mayores ni se reportaron personas en estado grave.

