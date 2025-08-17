Fueron atendidos por paramédicos

Explosión en la Cuauhtémoc deja ocho heridos

El incidente se registró en el cruce de José María Vértiz y Eje 3 Sur; dos heridos son menores de edad

Detonación de un cohetón deja ocho heridos
Detonación de un cohetón deja ocho heridos Foto: SGIRPC
Por:
Mariel Caballero

Una explosión ocurrida en la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, dejó como saldo ocho personas lesionadas.

El incidente se registró en el cruce de José María Vértiz y Eje 3 Sur, cuando un cohetón detonó en medio de una celebración patronal.

De acuerdo con autoridades, los lesionados son seis adultos y dos menores de edad, quienes sufrieron quemaduras de primer grado tras el estallido. Las víctimas fueron atendidas en el lugar por paramédicos de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc, quienes confirmaron que ninguno de los afectados requirió traslado hospitalario.

TE RECOMENDAMOS:
Revisa qué vehículos no circulan este lunes 18 de agosto en la Ciudad de México y el Estado de México.
Evita el estrés... y una multa

Hoy No Circula 18 de agosto de 2025: autos y placas que descansan en CDMX y Edomex

“En José María Vértiz y Eje 3 Sur, col. Doctores, @AlcCuauhtemocMx, a causa de la detonación de un cohetón por la celebración de una fiesta patronal, resultaron con quemaduras de primer grado, seis adultos y dos menores; fueron atendidos por paramédicos de la #UGIRPC de la Alcaldía, sin ameritar traslado”, escribió la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC.

Tras la explosión, los equipos de emergencia se movilizaron rápidamente para brindar asistencia a los lesionados y controlar la situación. Aunque la explosión generó alarma entre los asistentes a la festividad, las autoridades locales precisaron que no hubo daños mayores ni se reportaron personas en estado grave.

De acuerdo con información compartida entre los asistentes y las autoridades, ninguno de los lesionados amerito un traslado a

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Ciudadanos elegirán entre más de 13,000 proyectos en la Consulta de Presupuesto Participativo de la CDMX.
Inicia jornada de participación ciudadana

IECM inicia la jornada presencial de la Consulta de Presupuesto Participativo 2025