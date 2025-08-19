Entrega Brugada 30 mil videocámaras y 15 mil tótems que convierten a CDMX en la más videovigilada de América

Con una inversión de más 355 millones de pesos, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó esta mañana el arranque de la instalación de 30 mil 400 nuevas cámaras de videovigilancia y 15 mil 200 nuevos tótems del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), como parte del programa Ojos que te Cuidan.

“Con esta gran oportunidad de adquirir las miles de videocámaras, 30 mil videocámaras, arranca hoy su puesta en marcha, y garantiza que podamos tener mejor prevención y mejor atención en el tema de seguridad”, señaló Clara Brugada Molina.

Desde las instalaciones del C5, en la alcaldía Venustiano Carranza, Clara Brugada Molina aseguró que con estos nuevos instrumentos digitales se fortalece la estrategia de seguridad y garantiza que la población tenga oportunidad de auxilio inmediato ante cualquier emergencia, además de incidir positivamente en la percepción de seguridad y ser una herramienta fundamental contra la impunidad.

Indicó que las 30 mil nuevas videocámaras, que representan una inversión de 345 millones 681 mil pesos, correspondientes a una primera adquisición, serán colocadas en los espacios públicos de las 16 alcaldías, priorizando territorios de la periferia y zonas alejadas del centro de la ciudad; asimismo, anunció una segunda entrega de estos equipos para fortalecer la vigilancia en el Metro.

“Tenemos -dijo- 30 mil videocámaras, que es la primera parte de esta adquisición. En pocos días vamos a hacer la segunda parte de videocámaras que vamos a obtener y que van a ir al metro de la Ciudad de México”.

Clara Brugada Molina destacó que con esta nueva adquisición de cámaras, la Ciudad de México tendrá un total de 113 mil 814 videocámaras, lo que la posiciona como la ciudad más videovigilada del continente americano, con el doble de dispositivos que tiene la ciudad de Nueva York y el triple de Chicago, Estados Unidos, o Río de Janeiro, Brasil.

En ese sentido, hizo una invitación a las y los capitalinos para que se sumen al programa Ojos que te Cuidan y aporten sus imágenes de cámaras particulares –cuando sea necesario– para fortalecer la seguridad y prevenir el delito en la ciudad.

“Pronto estaremos garantizando firmar acuerdos con los ciudadanos, estamos en este proceso. Queremos llegar a 50 mil videocámaras y tener más videocámaras que Londres o que Seúl y pronto lo vamos a lograr”, indicó.

Durante su intervención, el coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés, comentó que cada tótem tendrá dos cámaras de última generación, una es fija y la otra movible con la tecnología para realizar distintos movimientos como paneos de izquierda a derecha, en vertical, además de hacer zoom para acercar o alejar la imagen que se requiera analizar.

“Esas cámaras están ahora reunidas de manera híbrida en una idea que es nuestra y es una aportación para el mundo de las cámaras en todo el mundo, porque ningún proveedor la tenía prevista y nosotros se las sugerimos y ahí está para que se conozca a partir de ahora desde la Ciudad de México”, expresó.

Guerrero Chiprés destacó el esfuerzo hecho para convertir a la capital del país en una de las ciudades más videovigiladas, ya que en 2018 se contaba con 15 mil videocámaras; en 2019, 43 mil, y en 2022, más de 49 mil videocámaras.

“Hoy, en 2025, tenemos 83 mil 414 y, repito, con esta expansión llegaremos a 113 mil 814 cámaras este mismo año. (...) Es un crecimiento de 36 por ciento en el primer año de esta administración; es el año con mayor crecimiento en videovigilancia en cualquier capital de cualquier estado nacional en este continente”, detalló.

La entrega de videocámaras contó con la presencia del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho; de la fiscal General de Justicia capitalina, Bertha Alcalde Luján, y del coordinador del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, Manuel Oropeza Morales.

