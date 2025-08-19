Instalan 30 mil cámaras de videovigilancia en CDMX

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó el lanzamiento del programa “Ojos que te cuidan”, con el que se pretende duplicar la cantidad de cámaras de videovigilancia de última generación durante su sexenio e instalar 30 mil 400 durante 2025.

Durante la presentación del programa, Clara Brugada informó que la adquisición de las 30 mil cámaras que se instalarán este año costaron 345 millones 681 mil pesos. Y con ello la CDMX está a la vanguardia de la videovigilancia.

“La Ciudad de México se posiciona como la ciudad más videovigilada de América. Tenemos casi el doble de videocámaras públicas que Nueva York o el triple de lo que tiene Chicago y Río de Janeiro”, declaró.

La mandataria enfatizó también el papel de las videocámaras para el combate a la delincuencia en la CDMX.

“Las videocámaras generan a la propia ciudadanía percepción de seguridad. También nos ayudan a prevenir problemas de inseguridad. Y cuando se cometen delitos es el principal aliado que tiene la Fiscalía para judicializar”, explicó Brugada.

Con la iniciativa, la capital contará este año con un total de 113 mil 814 cámaras de videovigilancia, más del doble de las 43 mil 310 cámaras que había en 2019 y un 36 por ciento más que las 83 414 del año anterior.

Asimismo, Clara Brugada adelantó que la siguiente ampliación de videocámaras serán instaladas en el Metro de la Ciudad de México.

Por su parte, Salvador Guerrero Chiprés, titular del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de la CDMX, presumió que este aumento anual es el mayor crecimiento en videovigilancia que se haya visto en cualquier capital de cualquier estado del país.

Guerrero Chiprés también apuntó las zonas donde se ubicarán estos equipos.

“Los equipos serán colocados en zonas con alta incidencia delictiva, en puntos estratégicos del espacio urbano, lugares con alta afluencia de personas, así como en espacios emblemáticos, cultural y turísticamente hablando”, explicó el funcionario.

Las 30 mil 400 cámaras adquiridas estarán dispuestas en 15 mil tótems, que se encuentran en los postes donde hay un botón de pánico en caso de emergencia.

Cada tótem contará con dos videocámaras, una fija y otra con rotación de 360 grados. Las videocámaras cuentan con un sistema de detección de personas y vehículos, visión nocturna y un sistema de alertamiento en caso de falla.

