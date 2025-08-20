Colaboradores de Clara Brugada

Sigue búsqueda de autor material de asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz

Sigue investigación para dar con el tirador y los autores intelectuales del homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz

Bertha Alcalde Luján, fiscal de la Ciudad de México, en conferencia de prensa de este miércoles.
Bertha Alcalde Luján, fiscal de la Ciudad de México, en conferencia de prensa de este miércoles. Foto: Captura de Pantalla
Por:
La Razón Online

Bertha Alcalde Luján, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), informó que continúa la búsqueda del autor material del homicidio de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, colaboradores de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

En conferencia de prensa, la fiscal capitalina informó que al menos seis personas participaron en la ejecución material y el seguimiento a Ximena Guzmán, horas antes del ataque armado sobre la Calzada de Tlalpan.

Más información en breve...

TE RECOMENDAMOS:
Autoridades ofrecen más detalles sobre asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz.
Colaboradores de Clara Brugada

Detenidos por asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz tras cateo de 11 inmuebles en CDMX y Edomex

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Revida el estado de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.
¿Peligra tu salud?

CDMX registra MALA calidad del aire este 20 de agosto: ¿habrá contingencia ambiental?