Sigue búsqueda de autor material de asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz

Bertha Alcalde Luján, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), informó que continúa la búsqueda del autor material del homicidio de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, colaboradores de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.
En conferencia de prensa, la fiscal capitalina informó que al menos seis personas participaron en la ejecución material y el seguimiento a Ximena Guzmán, horas antes del ataque armado sobre la Calzada de Tlalpan.
